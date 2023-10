L’Accademia dei Lincei ricorda Paolo Grossi a Roma In memoria di Paolo Grossi, scomparso nel 2019, convegno all'Accademia dei Lincei per ricordare la sua figura e l'opera come storico del diritto antico e moderno, giudice della Corte costituzionale e intellettuale. Comitato ordinatore: Luigi Capogrossi Colognesi, Enzo Cheli, Antonio Gambaro, Natalino Irti, Giorgio Parisi, Alberto Quadrio Curzio.