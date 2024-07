La terza edizione di “Moonlight Festival on tour” farà tappa a San Giovanni Valdarno, Anghiari, Castiglion Fiorentino e Bibbiena. Ospiti Federica Frezza, Martina Peloponesi, Bernardo Zannoni, Roberto Napoletano, Rick Dufer

Arezzo, 9 luglio 2024 – Al via il festival letterario di Confesercenti. Da martedì 16 a venerdì 19 luglio tour di eventi nelle vallate. A settembre secondo ciclo in piazza Grande ad Arezzo. La terza edizione di “Moonlight Festival on tour” quest'anno farà tappa a San Giovanni Valdarno, Anghiari, Castiglion Fiorentino e Bibbiena. Federica Frezza, Martina Peloponesi, Bernardo Zannoni, Roberto Napoletano, Rick Dufer saranno i protagonisti degli appuntamenti di luglio insieme ad altri autori e a libri che saranno svelati nelle prossime settimane. Per adesso si parte con 5 autori, 5 libri e 4 serate. Sono questi i numeri del primo ciclo di “Moonlight Festival on tour” già pronto per la seconda serie di settembre.

L'edizione del 2024 infatti raddoppia il calendario e si allarga al Valdarno, alla Valtiberina, alla Valdichiana e al Casentino per poi tornare a settembre in piazza Grande con le serate conclusive già programmate da giovedì 12 a sabato 14 settembre. Evento nell'evento l'appuntamento letterario in autunno all'interno della galleria commerciale di viale Giovanni Amendola.

“Sono due” annuncia la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi “le principali novità di questa edizione. Il festival andrà in tour per le vallate per poi concludersi a settembre ad Arezzo. Novità tra le novità sarà la presentazione in autunno all'interno della galleria commerciale di via Amendola. Confesercenti ha inteso coinvolgere altri comuni con l'auspicio che la cultura possa essere anche un motivo di stimolo per le attività commerciali e il sistema imprenditoriale oltre che volano per la crescita turistica e la vivibilità dei centri storici: da quello aretino ai borghi delle nostre vallate”.

Ad illustrare il ricco programma è stato il direttore artistico Gabriele Grazi. La manifestazione prenderà il via martedì 16 luglio a San Giovanni Valdarno. Alle ore 21 nella Sala Nonziata di via Giovanni da San Giovanni arriveranno le autrici Federica Frezza e Martina Peloponesi con il libro “Spinascura”. Il secondo appuntamento sarà ad Anghiari, mercoledì 17 luglio. In piazza Mameli alle ore 21 Bernardo Zannoni presenterà i due volumi “25” e “I miei stupidi intenti”. La staffetta letteraria proseguirà giovedì 18 luglio a Castiglion Fiorentino quando alle ore 21 nel Chiostro di San Francesco è previsto l'incontro con l'autore Roberto Napoletano e il suo libro “Il mondo capovolto”. L'appuntamento letterario sarà preceduto, a partire dalle ore 20,30 dalla presentazione di quattro autori emergenti del “Santucce Festival”. E la letteratura dalla Valdichiana si sposterà in Casentino. A Bibbiena venerdì 19 luglio alle ore 21 nel chiostro di San Lorenzo in via Bernardo Dovizi, atteso l'arrivo di Rick Dufer con “Critica della ragione demoniaca”.

“La terza edizione” ha commentato il direttore artistico Gabriele Grazi “segue lo schema affermato degli anni precedenti proponendo un cartellone di autori variegato e plurale capace di incontrare i gusti di larga parte della cittadinanza e di incuriosire molti turisti in giro per Arezzo e nelle vallate del territorio. Gli autori sono tutti di rilievo nazionale e la collaborazione con le maggiori case editrici italiane sono l'indice della validità delle pubblicazioni. Il festival dal 16 al 19 luglio coinvolgerà autori apprezzati e conosciuti. Il cartellone spazierà dalle due apprezzate criminologhe maggiormente seguite nel web, al vincitore del premio Campiello quindi il massimo esponente della letteratura italiana del momento. La terza edizione vanta anche la partecipazione del direttore di un quotidiano nazionale che ci farà immergere nei temi più rilevanti dell'attualità per poi chiudere con un personaggio seguitissimo del web la cui esperienza testimonia come anche attraverso le nuove tecnologie egli emergenti mezzi di comunicazione si possano trattare argomenti complessi e di interesse come gli studi di filosofia”.

Un primo ciclo ricco e interessante al quale ne seguirà un secondo a settembre.

“Il Moonlight” ha aggiunto il presidente di Confesercenti Mario Landini “arriva al terzo anno forte di un gradimento di lettori riscontrato nelle due precedenti edizioni e quindi maturo per allargarsi nei territori dove l'associazione è presente quotidianamente a sostegno delle aziende. Ogni sera ci saranno incontri letterari con autori di rilievo nazionale e siamo convinti che rappresenteranno occasioni per trascorrere piacevoli momenti durante le serate di luglio e di settembre, al chiaro di luna”.

Attesa quindi per la terza edizione di “Moonlight Festival On Tour” organizzato da Confesercenti, Feltrinelli, sotto la direzione artistica di Gabriele Grazi, con il patrocinio della Camera di Commercio di Arezzo e Siena, della Provincia di Arezzo e dei Comuni di Arezzo, Anghiari, Bibbiena, Castiglion Fiorentino e San Giovanni Valdarno con la collaborazione della Fraternita dei Laici, della Fondazione Arezzo Intour, di Discover Arezzo, della Fondazione Guido d'Arezzo, di Vetrina Toscana e grazie al contributo della Banca di Anghiari e Stia, di Italia Comfidi, di Italplan, di Sara Assicurazioni, Centro Arezzo Coop-Fi. Marino fa Mercato con il sostegno del ristorante L'Indigeno e dell'azienda Ellevi.