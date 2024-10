La terza edizione di Cori in Circolo

Arezzo, 8 ottobre 2024 – Tra i 27 cori scolastici, che quest’anno parteciperanno alla terza edizione di Cori in Circolo, la rassegna di cori scolastici della Toscana, che si svolgerà dal 8 al 12 ottobre presso il Circolo Artistico, con esibizioni pomeridiane e serali, vi è anche il Coro della primaria “Marco Polo” di San Giuliano dell’Istituto Comprensivo “Piero della Francesca”, che da quest’anno ha anche attivato l’indirizzo musicale nelle prime classe della secondaria di I grado.

“Nel nostro Istituto crediamo molto nel valore educativo della musica, sottolinea la dirigente Rossella Esposito, così come nella capacità di attrarre e comunicare. Svolgere progetti musicali a scuola non solo offre indistintamente agli studenti la possibilità di avere un’occasione per avvicinarsi a questa arte, ma ne arricchisce il bagaglio culturale e li aiuta anche a sviluppare la fiducia in sé stessi e a superare i propri limiti. Siamo convinti che fare musica a scuola è un’esperienza educativa preziosa che noi come Istituto promoviamo e valorizziamo da sempre nei tre ordini scolastici”.

È noto che cantare insieme favorisce il senso di appartenenza al gruppo e migliora le capacità di collaborazione e comunicazione e questo lo sanno bene all’IC Piero della Francesca dove, da alcuni anni, gli oltre 500 bambini della primaria dei cinque plessi, hanno dato vita ad un grande coro che canta in LIS: il linguaggio dei segni.

Una piccola rappresentativa Giovedì 10 ottobre nell’ambito della sesta sessione della rassegna Cori in Circolo alle ore 18,00 si esibirà sul Palco del circolo Artistico: le mani di 25 bambini della classe quinta, inguantate di bianco saranno le protagoniste di movimenti veicolati attraverso il canale visivo-gestuale usato per “cantare” i suoni di chi non può sentire, sotto la direzione del M° Gianna Ghiori, dell’interprete LIS Rachele Vanni e della pianista Eleonora Niccolini faranno vedere/ascoltare: Canone “Quando sei felice”; “Nel cielo”; Canone “È la stagione dei fiori”; “Le stagioni del cuore”; “Le favole a rovescio”.

Una bella occasione, per grandi e piccini, per essere protagonisti di una rivoluzione culturale e sociale dove il silenzio si trasforma in musica