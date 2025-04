Arezzo, 15 aprile 2025 – Pasqua al Mumec per un affascinante viaggio attraverso la storia della comunicazione.

«Siamo lieti di annunciare che, in occasione del 130° anniversario del primo esperimento di radiotelegrafia di Guglielmo Marconi del 1895, la mostra "Il Mondo in Tasca" è stata prorogata per l'intero anno. Questa esposizione ripercorre l'evoluzione della telegrafia senza fili, della radio e della televisione, offrendo un'opportunità unica per immergersi nel passato, comprendere il presente e immaginare il futuro di questi straordinari mezzi. Scoprirete come il "mondo" ha iniziato a stare davvero "in tasca"! Adatta a tutte le età, la mostra saprà stupire i curiosi ed emozionare chi ha vissuto in prima persona le trasformazioni».