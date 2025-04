ARezzo, 13 aprile 2025 – Presentazione Il Cinema spigato ai bambini e alle bambine, BeccoGiallo, con l’autrice Maria Scoglio

Mercoledì 16 aprile a scuola e in libreria con Il Cinema spiegato ai bambini e alle bambine (BeccoGiallo) e l’autrice Maria Scoglio

Sarà ad Arezzo mercoledì 16 aprile, Maria Scoglio, una delle autrici del libro Il Cinema spiegato ai bambini e alle bambine (scritto insieme a Lisa Riccardi e illustrato da Anna Rizzi)

La scrittrice, al mattino, incontrerà al Teatro Mecenate le classi prime della scuola secondaria “F. Severi” a conclusione del percorso di Alfabetizzazione e Educazione all’Immagine che si è svolto all’interno del progetto Cinebox: media, sogni e dintorni realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione.

Alle 17, l’autrice incontrerà piccoli e grandi alla libreria La casa sull’albero in Via San Francesco, 15. Ad accompagnarla nella presentazione del libro edito da BeccoGiallo per la serie Critical Kids, Ilaria Gradassi.

Il Cinema spiegato ai bambini e alle bambine racconta il processo creativo dietro alla creazione di un film e risponde alle tante domande e curiosità che hanno i più giovani. Che differenza c’è tra il regista e lo sceneggiatore? Che cosa fa lo stunt-man? E il rumorista? Ed oltre alle tante figure professionali che ruotano attorno alla realizzazione di un film il libro svela molte altre curiosità come: a cosa serve il trailer? Che cos’è un piano sequenza? Come si fa la neve finta?...

Il Cinema spiegato ai bambini e alle bambine è un libro utile a condividere la magia della settima arte con i più giovani e stimolare la visione dei film sotto un punto di vista nuovo, è inoltre, un pratico alleato per tutti quegli adulti interessati a sviluppare percorsi didattici con i ragazzi sul cinema.

Un doppio appuntamento imperdibile grazie alla presenza di una delle tre autrici del volume che, in dialogo con Ilaria Gradassi svelerà segreti e aspetti poco conosciuti di una forma d’arte amata da tanti ragazzi e ragazze.

Maria Scoglio È nata e cresciuta a Udine. Ha lavorato per Warner Bros, tra molti Harry Potter e qualche film di Tim Burton, e poi per FoxChannels. Oggi è consulente della Fondazione Telethon e della società di distribuzione cinematografica PiperFilm. Da qualche anno ha deciso di non vergognarsi a scrivere. Ha pubblicato i romanzi per ragazzi Missione Parità e Missione Democrazia (Garzanti), di cui sta scrivendo il cartone animato e inoltre ha scritto serie tv trasmesse da Rai Ragazzi.

Ilaria Gradassi è appassionata di storie sin da bambina, le ascolta, le illustra, le racconta e qualche volta ci cade dentro. Negli anni vince diversi premi per i suoi libri d’artista e incontra bambini e ragazzi nei suoi laboratori di scrittura e realizzazione di libri fatti a mano presso la Libreria La Casa sull’albero di Arezzo. È insegnante di sostegno e si occupa di letteratura per l’infanzia. Da aprile 2025, in libreria, un suo racconto nell’antologia #BookShake Pink curata da Elena Peduzzi (Einaudi ragazzi). Un altro suo racconto fa parte dell’antologia bilingue curata da Matteo Trevisani e Sumana Roy: Bridges of stories/Un ponte di storie, 12 new voices from India and Italy (Copper Coin Publishing, 2024).

Ilaria Gradassi e Lisa Riccardi stanno lavorando insieme a un graphic-novel che uscirà per Tunuè nel 2026.

Per informazioni: Libreria La Casa sull’albero [email protected] – 0575/27186