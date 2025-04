Sabato alle 18 a Spazio Seme presentazione del libro La scherma non è un gioco

Arezzo, 15 aprile 2025 – Sabato alle 18 a Spazio Seme in via del Pantano ad Arezzo, ci sarà la presentazione del libro La scherma non è un gioco

Dialogano con l'autore Andrea Bocconi, Riccardo Scarafia (medico e maestro Tai Chi) e Francesco Botti (scrittore)

Questo libro cerca di rispondere ad alcune domande che si snodano da una riflessione più ampia sulla scherma: è uno sport? è un’arte marziale? è una via di crescita personale? Quando ci si sfida in un combattimento con un’arma, infatti, non si sta solo giocando o praticando uno sport ma si ha a che fare con livelli più profondi del proprio relazionarsi con l’altro: da un punto di vista simbolico si tratta sempre di una questione di vita o di morte

Andrea Bocconi, psicologo psicoterapeuta, ci propone letture diverse di questa disciplina che pratica agonisticamente da tutta la vita. È convinto che si tratti dell’arte marziale dell’Occidente e argomenta in questa direzione attraverso confronti con le discipline orientali, aneddoti relativi alla pratica della scherma, interviste ai campioni, conducendo il lettore a una riflessione che parte sì da questo sport per giungere a uno sguardo maggiormente consapevole della propria crescita spirituale.

.

Andrea Bocconi si divide tra l’attività di psicoterapeuta specialista in psicosintesi e quella di scrittore, ed è docente di scrittura presso la Scuola del viaggio. Ha pubblicato per Guanda: Viaggiare e non partire (2002), Il giro del mondo in aspettativa. Istruzioni per sperdersi: modi e luoghi (2004), La tartaruga di Gauguin (2005), Di buon passo. Tra Toscana e Umbria un viaggio a piedi lungo i sentieri del Medioevo (2007), In viaggio con l’asino (2009), India formato famiglia (2011).