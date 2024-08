Arezzo, 19 agosto 2024 – La scienza incontra le risate nell’estate di Lierna. Lunedì 19 agosto, alle 21.00, il piccolo borgo casentinese ospiterà il secondo appuntamento dello spettacolo comico-divulgativo “Curiosità inutili… ma da sapere” che, ideato e messo in scena dall’associazione culturale Noidellescarpediverse, permetterà a spettatori di tutte le età di vivere un percorso alla scoperta di piccole invenzioni e di personaggi storici che hanno contribuito a cambiare il mondo. La serata, a ingresso gratuito, è promossa dalla Pro Loco Lierna con il patrocinio del Comune di Poppi e sarà caratterizzata da un totale coinvolgimento del pubblico che avrà un ruolo decisivo nella scelta delle storie da mettere in scena.

I due attori Lenny Graziani e Alessandro Bargiacchi saliranno sul palcoscenico con una serie di cartelli dove sono illustrati scienziati e invenzioni, chiedendo di volta in volta ai presenti di decidere quali racconti ascoltare a seconda delle loro curiosità, dei loro interessi o della loro età. In “Curiosità inutili… ma da sapere”, dunque, il teatro comico diventerà uno strumento di divulgazione per conoscere le rivoluzionarie ed esilaranti intuizioni che si nascondono anche dietro a piccoli oggetti di utilizzo quotidiano. Questo camaleontico spettacolo, nato da un’idea di Alan Bigiarini, tornerà nuovamente in scena dopo aver debuttato nel bosco alle porte di Quota e farà ora tappa nel piccolo borgo medievale di Lierna nel cuore del Casentino, a pochi minuti da Poppi; in caso di pioggia o maltempo, l’appuntamento sarà posticipato a domenica 25 agosto.