Barbera lancia ad Arezzo il rosso che va consumato freddo per la mixology

Arezzo, 1 luglio 2024 – "Abbiamo voluto rinnovare il concetto di vino rosso tradizionale avvicinando la Toscana, ed in particolare il vino rosso, a nuove occasioni di consumo". Così, il Ceo del colosso Italian Wine Brands (IWB), Alessandro Mutinelli,

parla di "Rirò", un "Rosso Toscana Igt" che la Cantina Barbanera di Cetona (Siena) lancia come base per cocktail e per essere consumato freddo. "Una bevanda peculiare che trascende i confini del semplice vino, un'alternativa ai classici accompagnamenti alcolici dell'aperitivo all'italiana" spiegano i produttori, che puntano a fare

breccia nel mondo degli aperitivi, segmento di mercato in costante crescita (850 mln quelli serviti in Italia nel 2023). Un vino "che intreccia i valori identitari del miglior Made in Tuscanyalla freschezza della gioventù e alla voglia di stupire",sognando un futuro "Spritzrirò", perché se esistono diversi cocktail da aperitivo a base di vino bianco e spirit, mancava un rosso versatile concepito espressamente come vino per la mixology. Ed ecco così una serie di drink come, ad esempio, il "Pink Rirò" dove il vino è miscelato con pompelmo rosa e China Martini, o il "Passion Rirò" dove il rosso incontra il succo del frutto della passione. La presentazione ufficiale sarà giovedì 4 luglio al "Divò Cocktail Risto-Club" di Arezzo con

l'"alchemist of the drink" Danny del Monaco,

prima tappa del "Rirò Tour", una rassegna di eventi che vedrà nei prossimi mesi la promozione dell'etichetta in diverse città italiane. Al lancio, si aggiungono gli "Aperirò": la possibilità di assaggiare gratuitamente un calice ghiacciato di questo vino rosso. Italian Wine Brands (IWB), società quotata alla Borsa di Milano,ha chiuso il 2023 con un fatturato di 429,1 mln di euro