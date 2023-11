"La Nazione" con "Vanity Fair". Martedì appuntamento in edicola

Un regalo speciale con La Nazione. Da martedì 7 novembre, e per ogni martedì successivo, i nostri lettori riceveranno in omaggio in edicola, con l’acquisto del quotidiano, anche una copia del settimanale Vanity Fair, al costo complessivo di 1,70 euro. In copertina in questo numero Charlotte Casiraghi, aristocratica e icona di stile. L’ambasciatrice di Chanel racconta il suo amore per la poesia e la filosofia. Famosa dalla nascita, erede di una celebre dinastia, ora punta tutto su studio e letteratura. Nel numero in omaggio anche le interviste a Greta Scarano (protagonista di Nuovo Olimpo, film di Ferzan Ozpetek in onda su Netflix dal 1 Novembre), Domenico Cuomo e a Yara Shahidi.

E poi lo Speciale orologi: i nuovi modelli di alta gioielleria, must have maschili del nuovo anno. E per i viaggi Best in travel 2024 - le 50 mete più belle selezionate da Lonely Planet.

Vanity Fair è un periodico di costume, cultura, moda e politica, dal 2003 in una edizione italiana di una delle diverse riviste in lingua inglese. Vanity Fair è nato negli Stati Uniti d’America nel 1983.

Per i lettori de "La Nazione" si tratta dunque di un regalo davvero speciale che riceveranno in omaggio in edicola con l’acquisto del quotidiano al costo complessivo di 1,70 euro.