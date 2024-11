La giornata della gentilezza tra incontri e letture

Arezzo, 11 novembre 2024 – La giornata della gentilezza nasce dall’iniziativa di gruppi umanitari e dalla loro Dichiarazione della gentilezza il 13 novembre 1997 con l’obiettivo di accendere una luce sull’importanza della gentilezza e sul circolo virtuoso che innesca.

Il rispetto, l’empatia, le relazioni positive e costruttive con gli altri, la cura e valorizzazione degli spazi comuni, questi sono alcuni degli spunti di riflessioni che giornate come questa possono offrirci e di cui possiamo fare tesoro.

La biblioteca città di Arezzo con la collaborazione della libreria La casa sull’albero omaggerà per il terzo anno consecutivo questa importante ricorrenza ospitando la scrittrice e poetessa Silvia Vecchini, una delle autrici più apprezzate del panorama editoriale per ragazzi Italiano.

Sabato 16 novembre, Silvia Vecchini incontrerà i giovani lettori, futuri “cittadini del mondo” gentili e consapevoli, in due appuntamenti che si terranno presso la sala conferenze della biblioteca in Via dei Pileati n. 8:

Alle ore 11 Il filo che tiene tutto, una lettura con laboratorio per bambini dai 3 ai 6 anni, tratto dall’albo illustrato Il gomitolo azzurro edito da Gallucci editore

Alle ore 16.30 Sul tappeto blù: laboratorio gentile di libera lettura e libera scrittura, letture e laboratorio di poesie per bambini dai 6 ai 10 anni.

Gli incontri non si focalizzeranno sui libri a tema “gentilezza” ma su testi e raccolte che possano evocare pensieri, parole e gesti gentili. Saranno occasioni di riflessione giocosa non solo per i bambini ma anche per gli adulti che li accompagneranno, perché non è mai troppo tardi per cambiare sguardo e per sentirci più vicini.

Gli appuntamenti sono gratuiti su prenotazione

0575/377913 - [email protected]