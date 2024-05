La doppia inaugurazione della mostra fotografica “Ritratti”

Arezzo, 31 maggio 2024 – Sabato 1 giugno alle ore 16.00 al Cassero per la Scultura e lunedì 3 giugno alle 10.30 alla ASP Montevarchi, doppia inaugurazione della mostra fotografica “Ritratti” allestita in continuità nei due ambienti con oltre 50 scatti realizzati agli ospiti della Casa di Riposo di Montevarchi dall’associazione Fotoamatori F. Mochi. Un percorso fotografico nato nell’ambito delle attività del progetto “Vorreiandarealmuseo. Percorsi di accessibilità museale” organizzato dal Cassero con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Nell’autunno dell’anno scorso, infatti, ha preso avvio il programma #ASPMUSEOANDATAERITORNO dedicato agli ospiti della RSA, con l’obiettivo di creare opportunità di socializzazione e di inclusione in un percorso articolato tra il museo e la Casa di Riposo.

Negli incontri, condotti da un educatore museale e da un animatore della ASP, sono state proposte l’osservazione e l’esplorazione tattile di una scultura, seguite dalla condivisione di impressioni ed emozioni e la creazione di un racconto, una storia o un elaborato grafico.

Alcuni fotoamatori dell’associazione F. Mochi, oltre a documentare con i loro scatti le attività tenutesi al museo e alla RSA, hanno realizzato un importante progetto fotografico che ha dato vita alla mostra, articolata in due collocazioni distinte ma collegate tra loro, rappresentativa della volontà di aprire le porte alla cittadinanza, di creare continuità con i contesti di vita.

In set fotografici appositamente allestiti presso la Casa di Riposo sono stati realizzati ritratti individuali, ponendo i soggetti rappresentati al centro della propria realtà e della comunità di cui sono parte, restituendo agli anziani un ruolo attivo e propositivo e promuovendo un’idea di RSA non come luogo di degenza ma come luogo di vita.