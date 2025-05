Inner-Wheel ed Einaudi scelgono la pallamano per promuovere l'inclusione giovanile

Pistoia, 30 maggio 2025 – “L'amore non sta nell’altro, ma dentro noi stessi. Siamo noi che lo risvegliamo. Ma, perché questo accada, abbiamo bisogno dell’altro. L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni” (Paulo Coelho). Un’iniziativa che schiude le porte del cuore alla speranza di un mondo migliore. Quando intelligenza e sensibilità promuovono l’inclusione. Ha riscosso uno strepitoso successo il progetto di inclusione giovanile attuato da International Inner-Wheel Club Pistoia Montecatini per l’anno scolastico 2024-25 attraverso lo sport della pallamano.

Con l’ausilio della Pallamano Prato e della “pallamano a ruota libera”, Inner-Wheel ha coinvolto le scuole della provincia pistoiese, l’Einaudi di Pistoia e il Sismondi Pacinotti di Pescia, coinvolgendo centinaia di studenti (538 soltanto all’Einaudi) per promuovere l’inclusione tra giovani normodotati e giovani con abilità speciali. Lo scopo, far sì che i giovani abbattano le proprie barriere mentali. Nella quarta e ultima lezione all’Einaudi, un centinaio di ragazzi delle classi V D commerciale, IV E sociale, III C commerciale e I B commerciale-sportivo, accompagnato dai professori Simone Guerrieri, Simone Anticaglia, Ferdinando Silvestre, Gianluca Piccolo e Azzurra Saporito, ha seguito attentamente la lezione.

Lezione tenuta dai referenti della Pallamano Prato, Claudio Alunno e Santino Siloti, che hanno fatto formazione e giocare i ragazzi su carrozzina, sotto lo sguardo della presidente di Inner-Wheel Mary Bekele Burru, della vice presidente Angela Cicchetti e della tesoriera Paola Gasperini. “Si va a scuola di inclusione: la ‘mission’ è far sì che gli scolari comprendano che cosa si prova a giocare in carrozzina – asseriscono all’unisono i referenti della Pallamano Prato –, cambiando la visione dell’ausilio, visto non più come un limite ma un mezzo per la pratica di attività ludico-motoria. Desideriamo far esprimere al meglio le abilità di ogni giovane”.

“Einaudi è una scuola inclusiva: sono numerosi gli alunni che la scelgono, anche per la presenza di tanti progetti inclusivi, dalla pallamano agli sport paralimpici, dalla pallacanestro al calcio integrato sino ai corsi di ballo e teatro”, sottolinea con orgoglio il professor Guerrieri. “È bello osservare l’entusiasmo dei ragazzi che giocano assieme, tutti assieme – chiosa Mary Bekele Burru –. Così facendo, capiscono qualcosa in più della vita. Grazie all’Einaudi e Sismondi Pacinotti, in primis alle dirigenti scolastiche, alla Pallamano Prato e ai giovani per la mano porta all’altro”. E grazie alla capacità di Inner-Wheel Pistoia Montecatini di affrontare tematiche così importanti.