Arezzo, 5 settembre 2024 – Incontri, letture, atelier per omaggiare Francesco Petrarca a seicentocentocinquanta anni dalla morte

366 sono le rime che compongono il Canzoniere di Francesco Petrarca, illustre poeta aretino, primo animatore dell'Umanesimo che con il Canzoniere, la sua opera più nota, ha dato avvio alla creazione della poesia moderna, così come alla scoperta di una nuova forma di interiorità rispetto al Medioevo e all'antichità.

Al sentimento dell’amore Petrarca ha dato una nuova consapevolezza con il Canzoniere attraverso il quale ci ha consegnato la lingua perfetta per esprimere il più importante tra i sentimenti umani e, soprattutto, ha acceso in noi un’inesauribile necessità di poesia.

Dopo Rodari, Dante e Calvino, Biblioteca Città di Arezzo, in collaborazione con la libreria per ragazzi La casa sull’albero e Fondazione Guido d’Arezzo, continua a lavorare sulla classicità e sulla tradizione per indicare un rinnovamento, a stare con un piede nel passato, ma con lo sguardo rivolto verso il futuro.

Entrare nelle stanze della poesia a partire dai libri per ragazzi e perché no, dai classici, per poi rivolgersi alla poesia contemporanea, costituisce un’irrinunciabile occasione per i più giovani per esplorare una forma espressiva dalle infinite possibilità creative.

Inoltre, omaggiare Francesco Petrarca, significa far conoscere ai giovani aretini la figura di un loro illustre concittadino, ai più poco conosciuto o approcciato solamente all'interno del contesto scolastico.

La proposta è variegata e per tutte le età, oltre agli incontri rivolti ai più piccoli a cura della libreria, sono due gli appuntamenti che si rivolgono a tutte le età per saggiare, adulti e bambini insieme, le possibilità espressive del linguaggio, attraverso esplorazioni autobiografiche che vedono nella poesia il mezzo espressivo privilegiato. Lo farà Ilaria Gradassi con l’incontro che apre il programma Le parole a fare un giro, previsto per sabato 14 settembre, un laboratorio, un happening, un momento di condivisione pensato per ogni età per festeggiare la poesia. Poesie per aria, sui muri, sugli alberi, un incontro per riempire la nostra città di poesia. Un laboratorio en plain air che si svolgerà proprio davanti alla statua di Petrarca al Prato.

A chiudere il programma, sabato 26 ottobre, il reading/spettacolo di Daniele Aristarco A chi per prova intende amore. Petrarca racconta il Canzoniere in cui è il poeta stesso a prendere voce e a ripercorrere la sua vita e la storia d’amore che ha segnato per sempre la sua esistenza.

Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgeranno presso la Sala Conferenze di Biblioteca Città di Arezzo.

E’ necessario prenotare scrivendo o chiamando a: [email protected] – 0575377913.

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’

SABATO 14 SETTEMBRE, ore 17, Le parole a fare un giro con Ilaria Gradassi

SABATO 28 SETTEMBRE

ore 11, La poesia è di casa (3-5 anni)

ore 17, Indovina indovinello (6-11 anni)

SABATO 19 OTTOBRE

ore 11, Rime bestiali (3-5 anni)

ore17, Disegnare una poesia (6-11 anni)

SABATO 26 OTTOBRE, ore 17, A chi per prova intende amore con Daniele Aristarco