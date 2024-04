Incamminarsi, giornate di studio su danza e movimento

Arezzo, 23 aprile 2024 – Incamminarsi, giunto alla sua XII edizione, è un progetto dedicato agli amatorɜ e a tuttɜ coloro che desiderano avvicinarsi alla cultura del movimento. Per partecipare non sono richieste competenze nell'ambito della danza. Gli appuntamenti domenicali a cadenza mensile sono condotti da docenti professionistɜ che di volta in volta attraverso la loro esperienza, accompagneranno lɜ partecipantɜ in un percorso semplice e rispettoso.

Uno spazio di libertà e fiducia in cui sperimentare i principi elementari di educazione corporea e incamminarsi verso una dolce esplorazione del movimento.28 aprile > Giorgio Rossi

12 maggio > Elena De Renzio

Gli incontri non offrono una tecnica particolare, ma coinvolgono il corpo nella sua totalità attraverso pratiche di rilassamento, qualità e dinamiche di movimento e relazione, percorsi di esplorazione creativa, condivisioni e riflessioni in un gioioso ascolto reciproco. Un ambiente fertile dove coltivare, con tutta la cura necessaria, la consapevolezza di una presenza corporea, e una sensibilità percettiva in grado di sviluppare l’immaginazione, lo stupore verso nuove e diverse qualità di ascolto, nutrendo il nostro modo di abitare il corpo e di stare nel mondo.28 aprile | Giorgio Rossi

Giorgio Rossi come direbbe E. Satie‚ “è un mammifero danzante”. All’età di 4 anni‚ vedendo il clown svizzero Dimitri, ha capito che il teatro era la sua vita. Deve la sua fortuna artistica all’aver potuto assistere ai lavori di grandi maestri (Kantor, Brook, Bausch, Carlson…) e‚ con alcuni‚ ha imparato l’arte scenica‚ sia come allievo che come interprete.12 maggio | Elena De Renzio

Elena De Renzio intraprende la formazione di danzatrice e attrice in Italia ed in seguito a Parigi dove vive e lavora in ambito scenico per una ventina d’anni. Ha praticato aikido ed approfondito lo studio del metodo Feldenkrais. Ottiene il diploma universitario in Somatopsychopédagogie metodo Danis Bois al CF3P a Parigi/ Università F. Pessoa di Porto e in Teatro all’Università Parigi 3 Sorbonne Nouvelle.Tutti gli incontri si svolgono nella sala prove della Sosta Palmizi;

località Fratta Santa Caterina 125, Cortona (AR)

Orari > dalle 10h alle 17h00 (con pausa pranzo)

Costi > 22€ a incontro

Partecipanti > max 12 partecipanti

È sempre necessario confermare la presenza per ogni giornata.

Per informazioni e iscrizioni:

Flavia Marini [email protected] / 347 8851126