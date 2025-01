In scena lo spettacolo “Limone e Caffè” per la regia e l’adattamento di Simone Tonelli

Arezzo, 22 gennaio 2025 – Terzo appuntamento del 2025 con la Rassegna teatrale al Teatro Moderno di Tegoleto. Domenica 26 gennaio, alle ore 16, sarà la Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (Sp) a portare in scena “Limone e Caffè” per la regia e adattamento di Simone Tonelli, liberamente tratto da “Ancora un attimo” di Massimiliano Bruno, da cui è stato tratto anche il film “Ti ricordi di me?” con Ambra Angiolini ed Edoardo Leo.

“Limone e caffè” è una commedia romantica con un taglio cinematografico: sono ben 64 i cambi di scena che danno un ritmo forsennato al lavoro. Lo spettacolo, a tratti veramente comico, narra le vicende di due giovani un po’ emarginati, Roberto e Beatrice, che si conoscono in un modo consueto tra i giovani degli ultimi anni. Ma non sui social. E così nascerà una storia tutta da vedere.

Limone e caffè sembrano inconciliabili come i caratteri, i sentimenti e le coscienze delle persone ma, qualche volta, con il giusto mix di amore e follia, si riesce ad assaporare questo insolito connubio.

Sul palco: Nicoletta Croxatto, Beatrice Benassi, Elena Mele, Roberto Marino, Simone Tonelli, William Cidale, Carolina Sani, Enrico Periconi, Marco Balma. Alle luci Sara Ferrari, effetti sonori Andrea Carli, scenografia Simone Tonelli, costumi a cura della Compagnia degli Evasi.

Nel 2002 è nata la Compagnia degli Evasi e in questi anni la compagnia di Castelnuovo Magra ha prodotto 50 diversi spettacoli ufficiali, 22 reading-letture interpretate, 2 lungometraggi, replicando più di 400 volte nella provincia della Spezia e limitrofe, a livello nazionale, recitando in tutte le regioni italiane. Decine di produzioni ad alto gradimento e centinaia di repliche in Italia. Pioggia di premi e riconoscimenti. La compagnia coinvolge stabilmente 20 attori oltre ai 40 allievi dei corsi di avviamento alla recitazione e teatrale amatoriale.

Simone Tonelli è tra i soci storici della Compagnia degli Evasi del quale è stato anche attore. Nel 2009 inizia una collaborazione con Colorado Cafè, partecipando a varie serate live di cabaret tra Milano e Genova. “Limone e caffè” segna il suo debutto come regista di una produzione ufficiale della compagnia, dopo le 4 regie fatte con gli spettacoli degli allievi.

Gli spettacoli sono a cura dell’Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, con il contributo e patrocinio del Comune di Civitella in Val di Chiana.

Per info e prenotazioni: Associazione Culturale Teatrale Gruppo Teatro La Torre, tel. 377/6695294, 328/3622537, 347/9106834, www.teatromodernotegoleto.it, [email protected].