In famiglia e con gli amici a 4 zampe Tutti i compagni di viaggio dei lettori

Vacanze di coppia e di famiglia, anche allargata, con il proprio amico a quattro zampe, per esempio. Perché oggi sono sempre più dog-friendly le destinazioni turistiche, proprio per permettere alle persone di portare il proprio cucciolo con sé. Lo dimostra la tenerissima foto inviata dalla nostra giovane lettrice Veronica a Forte dei Marmi insieme al suo volpino Jago.

Grandi festeggiamenti nella splendida cornice delle Cinque Terre per Laura e Franco, giunti al 55esimo anniversario di matrimonio. In collina, montagna oppure al mare. Basta essere in buona compagnia, come nel caso delle cugine Pierangela, Marinella e Brunella che hanno voluto condividere un momento felice a Marina di Massa. Vacanza di coppia per Francesco e Lara a Punta Ala (Grosseto). C’è chi invece ha scelto di partire in solitaria con un tuffo (metaforico) nel verde delle Dolomiti. La nostra lettrice Gaia Simonetti ha scelto infatti un luogo incantato, da cui trarre ispirazione per il suo prossimo libro che parlerà di bambini e gentilezza.