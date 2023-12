IN 1.500 ALL’oPEN DAY

Sono stati oltre 1.500 gli umbri che si sono presentati all’Open day dei vaccini anti-Covid, organizzato dalla Regione con tutti i centri aperti senza obbligo di prenotazione per poter ricevere la dose. Quintuplicata la media quotidiana degli accessi, che in Umbria si attesta sulle 300 unità giornaliere. L’obiettivo del Vaccino Day, che sarà ripetuto a gennaio, è quello di ridurre la circolazione del virus in Umbria. "Un risultato inaspettato – ha detto l’assessore regionale Luca Coletto (nella foto)– che dimostra il grande senso di responsabilità degli umbri. Sono dati più che soddisfacenti, se pensiamo che non siamo in situazione di emergenza".