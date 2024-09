Arezzo, 13 settembre 2024 – Torino, Milano, Firenze, Roma, Bologna e Castiglion Fiorentino.

Il Teatro Spina ospita il tour del film “Anywhere Anytime”, presentato in concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia 81.

Si chiama “Travolti da un’insolita rassegna cinematografica” ed è una nuova rassegna cinematografica dedicata alle giovani promesse a cura di Farrago e del comune di Castiglion Fiorentino e in collaborazione della Pro Loco.

“E’ una rassegna organizzata da Farrago in collaborazione con Marco Bompiani, che è stata accolta a braccia aperte dal comune di Castiglion Fiorentino, che ringraziamo, e dalla Pro Loco. La rassegna ha una cadenza mensile e ad ogni appuntamento, a partire dal 19 settembre, si proietteranno delle produzioni, che prendono in esame temi sociali, principalmente indipendenti a cui saranno presenti anche gli autori e i protagonisti. Il prossimo mese di ottobre sarà presente un altro importante film il cui nome lo sveleremo nei prossimi giorni. Farrago è un collettivo cinematografico nato ad Arezzo che si occupa di produzioni cinematografiche legate al sociale e alle politiche giovanili. Da sempre produce cortometraggi, video musicali e, ultimamente, anche una serie di tv stando attenti all’aspetto sociale e formativo delle maestranze e delle persone coinvolte nei progetti” dichiara Luca Bizzarri, Direttore Creativo della rassegna.

Giovedì prossimo, 19 settembre, ore 21.00 presso il Teatro Spina, come detto, è prevista la proiezione del film “Anywhere Anytime” preceduta dall’incontro con il regista Milad Tahgshir e l’attore protagonista Ibrahima Sambou.

Il film che tratta il tema dell’inclusione è stato presentato in concorso alla Settimana Internazionale della Critica di Venezia 81.

“Quella di giovedì è il numero di zero di questa nuova rassegna cinematografica che prevede una proiezione al mese fino alla primavera del 2025” spiega l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi che aggiunge “di scena i film che sono stati presentati al Festival di Venezia”.

Castiglion Fiorentino, quindi, sempre di più Città del Cinema. Dopo il Castiglioni Film Festival, la manifestazione che, nel centro storico del borgo aretino, da ormai dieci anni, accende i riflettori sul cinema con dibattiti, incontri, proiezioni e la presenza di nomi di rilevanza nazionale, continua, infatti, l’attività dell’assessorato alla Cultura verso la “Settima Arte” e, come in questo caso, verso i giovani talenti.

“Crediamo che sia importante sviluppare un ambiente artistico-culturale sul territorio. Da qui le tante iniziative culturali che coinvolgono tutte le fasce d’età e tutte le discipline. L’auspicio è quello che attraverso questi incontri nasca un dialogo e uno scambio di idee tra gli addetti ai lavori e il pubblico presente” conclude l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.

“ANYWHERE ANYTIME”,

REGIA: Milad Tangshir UNA PRODUZIONE: Vivo film e Young Films con Rai Cinema, con il sostegno del MIC - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo del PR FESR Piemonte 2021 - 2027 - Bando “Piemonte Film Tv Fund” e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. USCITA: 11 settembre 2024 GENERE: Drammatico

Issa è un giovane immigrato clandestino che a Torino cerca di sopravvivere come può. Licenziato dal suo vecchio datore di lavoro, grazie a un amico inizia a fare il rider. Ma l’equilibrio appena conquistato crolla quando, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta appena comprata. Issa intraprende così un’odissea disperata per le strade della città, per ritrovare la sua bici.