Arezzo, 7 aprile 2025 – “Il potere delle macchine sapienti”

La relazione tra Intelligenza Artificiale, informazione e democrazia nel nuovo saggio del giornalista Daniele Magrini

Presentazione ad Arezzo presso la Libreria Feltrinelli, mercoledì 9 aprile alle 17,30

Intelligenza artificiale e mondo dell’informazione, un tema che riguarda tutti e che da tempo è al centro del dibattito mondiale in merito ai rischi per la tenuta democratica delle società nelle quali viviamo. In particolare, dopo la vittoria di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti e l’affermazione di Elon Musk, leader dei capitalisti dell'IA e padrone del Social X, quale sintesi tra potere economico, politico e informazione digitale. Articoli, fotografie, video prodotti dalle “macchine sapienti”, senza mediazione umana, sono o no un concreto pericolo per la diffusione incontrollata di fake news e disinformazione? Quali i rischi per la rappresentazione stessa di quello che accade nel mondo e della verità sostanziale dei fatti?

Tratta di questo Daniele Magrini nel suo ultimo saggio “Il potere delle macchine sapienti” (primamedia editore) che verrà presentato mercoledì 9 aprile alle 17.30 presso la Libreria Feltrinelli di Arezzo (via Garibaldi, 107)

A dialogare con l’autore, saranno: Federico D’Ascoli capocronista della Nazione di Arezzo, Laura Pugliesi giornalista e Deborah Bianchi, avvocato esperto di normativa online.

Con un linguaggio semplice e asciutto tipico dell’inchiesta giornalistica, Magrini analizza nel saggio i ritardi dell’editoria globale di fronte ai cambiamenti epocali in corso, i tentativi di contrastarli ma anche di sfruttarne le grandi potenzialità, offrendo un contributo concreto a comprendere questioni complesse che spaziano dalla manipolazione delle notizie all’etica dell’uso dell’intelligenza artificiale.

Giornalista professionista, laureato in Scienze della Comunicazione, Daniele Magrini è autore di inchieste e approfondimenti sugli effetti dell’innovazione tecnologica nell’informazione, approdati ad alcuni libri: “Sbatti il web in prima pagina”, “E’ l’algoritmo, bellezza! – Disintermediazione giornalistica, social media, egocrazia”, “Il potere del virus”. Con primamedia editore ha pubblicato nel 2024 “L’anno dell’intelligenza artificiale”.