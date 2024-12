Arezzo, 31 dicembre 2024 – Sabato 11 gennaio alle ore 21,15 al teatrodi Anghiari va in scena il Musical dei Musical per Casa Thevenin. Regia di Stefano Bennati con sul palco un cast di 14 artisti che porteranno in scena i momenti più emozionanti e i gran finali dei musicals internazionali più famosi. Per info e biglietti Sandro 3358357183, Laura 3292316845, [email protected] spettacolo di intrattenimento musicale dove 16 artisti interpreterànno i più bei brani dei Musical più famosi!!!

Musica bellissima cantata interamente dal vivo, 120 cambi costume!!..... Che dire, un inizio anno con una super energia.

Il prezzo del biglietto è di 15 euro , ma chi prenotera' entro il 4 di Gennaio potrà usufruire della promozione a 10 euro.