Il mito immortale di Carosello 2.0 Tutti i personaggi ai giorni nostri

PORTOFERRAIO (Isola d’Elba)

Una mostra che ci riporta indietro negli anni, suscitando nostalgia per coloro che hanno passato l’infanzia davanti alla televisioone. C’è Il flemmatico bevitore di Cynar che trovava riparo "dal logorio della vita moderna" nel bicchiere di amaro finendo col soccombere all’alcol. Il mitico Gringo della Montana ha sviluppato una forte idiosincrasia per la carne e adesso si nutre soltanto di pesce e sardine in scatola. Lo statuario scultore che incideva il logo Plasmon sul capitello della dritta colonna che ormai non ha più la forza di alzare il mazzòlo e può lavorare (poco) solo in orizzontale.

La bionda di "Chiamami Peroni, sarò la tua birra" ha sviluppato una totale dipendenza dall’ambrata bevanda e oramai passa la vita al bancone del bar. Loro e molti altri dei personaggi mitici di Carosello, come "Susanna tutta panna", "Mariarosa" e le sue torte, "Miguel son sempre mi" sono esposti fino al 5 agosto dalle 19 alle 24 alla Sala della Gran Guardia di Portoferraio.

La mostra è "Carosello 2.0" di Isosei, il collettivo fotografico che fa capo a Manuela Cavallin e Maura Paolini. Le due ironiche artiste hanno ripescato i personaggi dell’intermezzo pubblicitario cult, chiedendosi come potrebbero essere diventati oggi i personaggi di allora.

"È un salto temporale che strappa un sorriso a chi ha vissuto la stagione delle fiabe sognanti di Carosello e uno spunto di riflessione sull’evoluzione dei costumi, se pensiamo agli spot adrenalinici di oggi" dicono le due fotografe.

Valerie Pizzera