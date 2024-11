Arezzo, 19 novembre 2024 – Il malato immaginario apre la stagione dello Spina.

L’attesa è finita, una nuova stagione teatrale a Castiglion Fiorentino sta per cominciare. Si riapre finalmente il sipario del Teatro Comunale Mario Spina, gestito dall’Associazione CapoTrave/Kilowatt, con la direzione artistica di Luca Ricci: dal 20 novembre al 9 aprile, 7 spettacoli in cartellone, per una stagione che promette intrattenimento, divertimento e pensiero, come suggerisce lo stesso titolo, “A Castiglioni quest’anno ci divertiamo!”.

Si parte mercoledì 20 novembre, con la compagnia Stivalaccio Teatro che presenta Il malato immaginario - L’ultimo viaggio, riscrittura del classico di Molière diretta da Marco Zoppello. Sul palco insieme a Sara Allevi, Anna De Franceschi, Michele Mori, Stefano Rota. Lo spettacolo è un salto nell'universo molieriano, tra improvvisazione e canti da saltimbanco, e nel gioco del teatro, che deve essere vivo ed estemporaneo quanto la commedia, specchio incrinato dell’umano. Stivalaccio Teatro nasce nel 2007 come compagnia di teatro popolare; nel 2023 riceve il premio ANCT – Associazione Nazionale Critici di Teatro, come riconoscimento per il lavoro sulla commedia dell'arte, il teatro ragazzi e l'arte di strada

“Credo sia una stagione davvero interessante e poliedrica, e sono convito che incontrerà i gusti di una gran parte del pubblico affezionato del Mario Spina”, dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi. “Abbiamo cercato di costruire un cartellone di spettacoli a misura di spettatore e siamo certi che la risposta del pubblico non mancherà. Il prezzo calmierato dei biglietti, che per noi è motivo di soddisfazione, è un incentivo in più per tutti ad andare a teatro”.