Il Foiano Book Festival chiude la sua edizione con un record di 3000 spettatori

Arezzo, 20 novembre 2023 – Con un vero trionfo di pubblico e di critica si è chiusa domenica 19 novembre la quinta edizione del Foiano Book Festival.

“Un progetto, racconta Jacopo Franci vice sindaco ed assessore alla cultura del Comune di Foiano, nato prima della pandemia e che si è imposto come punto di riferimento a livello toscano.

Senza dubbio l’edizione appena conclusasi ha dimostrato quanto la nostra città possa essere dinamica e vitale anche in campo culturale. In tre settimane abbiamo ospitato trenta autori, venti presentazioni di libri, dieci incontri con scrittori, due concerti e uno spettacolo teatrale. Per tre settimane Foiano è stato il centro culturale della provincia e non solo, grazie alla partecipazione di scrittori, autori, attori, cantanti, donne e uomini di spettacolo che hanno scelto Foiano quale palcoscenico per mostrare la propria arte.

Letteratura, attualità, musica, arte abbiamo affrontato tutti i temi che animano la nostra società. Siamo convinti che il format del Foiano Book Festival sia vincente e che anche in futuro possa essere cuore culturale ma anche motore di crescita economica e turistica.

Colgo l’occasione per ringraziare a nome di tutta l’Amministrazione gli autori e gli artisti che sono stati ospiti al festival e che hanno tutti avuto parole di grande apprezzamento per il progetto: Neri Marcorè, Carmen Verde, Paolo Hendel, Veronica Galletta, Tito Barbini, Enzo Brogi, Paolo e Georgia Rossi, Erri De Luca, Francesco Piccolo, Tiziano Scarpa, Edoardo Nesi, Enrico Vannucci, Edoardo Leo, Paolo Giulierini, Vincenza Alfano, Elisabetta Bricca, Paolo di paolo, Veronica Raimo, la compagnia di Officine della Cultura Alma Petri, Pietro Orlandi e Stefano Massini al quale è andato quest’anno il premio del Festival.

Grazie anche allo staff del festival Anna Cherubini e Luca Baldini per la direzione artistica ed ad Andrea Vignini responsabile del festival e ai tanti collaboratori che hanno reso possibile questo risultato, dalla Regione Toscana che ci segue con convinzione alla Banca Popolare di Cortona e alla Fattoria Santa Vittoria che ci sostengono, fino alle librerie che ci hanno seguito con passione e professionalità e alla cooperativa Officine della Cultura con la quale abbiamo costruito e gestito l’intero cartellone.”

Il Foiano Book Festival tornerà in primavera con un nuovo progetto..