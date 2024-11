Il canto sulla polvere - Invocazione a Ingeborg Bachmann con Alessandra Chieli

Arezzo, 28 novembre 2024 – Un nuovo appuntamento al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro, venerdì 29 novembre alle 21:00, con lo spettacolo Il canto sulla polvere - Invocazione a Ingeborg Bachmann, di e con Alessandra Chieli: una trama di storie, poesie e immagini, in cui la parola come in un radiodramma diventa musica, dove l’amore e il dolore e l’aderenza così forte alla vita riecheggiano, diventano, corpo, si aprono ad altri mondi. Il primo studio dello spettacolo è stato finalista al Premio Dante Cappelletti 2023. Alessandra Chieli, di Città di Castello, è attrice, cantante e chitarrista, in teatro è anche regista e autrice. Da anni porta avanti la sua personale ricerca su voce e suono.

Dichiara Alessandra Chieli: “A volte le parole scritte sembrano uno specchio dei nostri pensieri. Quella luce che si accende, che crea calore nel riconoscere in altri il tuo sentire. Parole che risuonano forti e chiare. Questo è successo con Ingeborg Bachmann, questo è il buon tempo per attraversare il suo pensiero e le sue visioni. Parole che si spingono verso un precipizio, che ci portano davanti all’assoluto con la dolcezza e la crudeltà che appartengono a tutto il genere umano, senza sconti…La voce di Bachmann attraversa storie e personaggi, diventa Jennifer e Jan, Giudice e Buon Dio, ci racconterà l’amore e il tempo di queste vite ardenti e assolute, vite sempre vicine al limite. Il rapporto con il tempo, l’aderenza a un oggi imprescindibile e inevitabile. Il canto sulla polvere – Invocazione a Ingeborg Bachmann è un lavoro drammaturgico di ricomposizione che parte dal radiodramma Il buon Dio di Manhattan, dramma noir paradossale, giocato sul filo dell’ironia e del cinismo: un Buon Dio giustiziere che denuncia e condanna con la morte il lato sovversivo dell’amore, si muove tra liriche, frammenti di racconti, romanzi e saggi. Un invito all’ abbandono, contro ogni consolazione.