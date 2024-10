Arezzo, 7 ottobre 2024 – Il 12 e 13 ottobre, un fine settimana dedicato a Piero della Francesca

In occasione del 12 ottobre 2024, Sansepolcro celebra l'anniversario della morte di Piero della Francesca con una serie di visite guidate speciali dedicate alla scoperta dell'artista. Alle ore 11:00, i visitatori potranno esplorare il Museo Civico di Sansepolcro, mentre alle ore 15:00 ci sarà un secondo appuntamento presso la Casa di Piero, entrambe le attività sono incluse nel biglietto d'ingresso.

Inoltre, il giorno successivo, domenica 13 ottobre 2024, si terrà la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (FAMU). Gli appuntamenti inizieranno alle 11:00 presso la Casa di Piero della Francesca con un'esperienza coinvolgente per le famiglie, seguita da un laboratorio creativo. Nel pomeriggio, alle 15:00, sarà il turno del Museo Civico di Sansepolcro, dove le famiglie potranno scoprire le meraviglie artistiche del museo e partecipare a un divertente laboratorio su San Giuliano di Piero.

Queste attività, pensate per le famiglie, offrono un'opportunità unica per avvicinare grandi e piccoli all'arte e alla storia locale in modo interattivo e stimolante.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Museo Civico "Piero della Francesca" al numero 0575 732218 o via email a [email protected].