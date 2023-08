Iervolino, il sogno che si avvera Impruneta rinasce icona del cinema

di Giovanni Bogani

Una Cinecittà in Toscana. Degli studi cinematografici modernissimi, all’avanguardia alle porte di Firenze. E James Franco che dice: "Ci verrei anche domani". Si chiamerà Tuscany Film Studio, e accoglierà produzioni nazionali e internazionali fin dal 2024. Il progetto è di Andrea Iervolino, produttore cinematografico italo-canadese. Trentacinque anni con una carriera da lasciare senza fiato. Sotto contratto con lui ci sono attori come Johnny Depp, Antonio Banderas, John Travolta: nel 2018 è stato insignito del ruolo di Cavaliere della Repubblica. Niente male, per un ragazzo nato alla periferia di tutto, nei sobborghi di Cassino, cresciuto senza una lira, bullizzato dai compagni di scuola per la sua timidezza e per una lieve balbuzie, che si accentuava per il disagio e per l’emozione. Un ragazzo timido, ma determinato. Che, già a vent’anni, riusciva a produrre il primo film con una colletta fra i negozianti del paese: da allora non si è fermato più.

Come nasce l’idea di uno studio cinematografico in Toscana?

"Perché la Toscana è già, di suo, il set più bello del mondo. Un attore verrebbe di corsa a girare qui. Ma non ha studi cinematografici così tecnologici e all’avanguardia come quelli che faremo noi".

In che cosa sarà all’avanguardia?

"Sarà il più grande studio cinematografico d’Italia attrezzato per le riprese in VR, in realtà virtuale. E sarà il primo studio attrezzato per le riprese 360, i contenuti per gli occhiali prodotti da Apple: li metti e puoi vedere contenuti immersivi".

Avrete anche studi cinematografici tradizionali, per il cinema come siamo abituati a vederlo?

"Sì ci saranno spazi per le riprese, una sala cinematografica aperta al pubblico e anche un hotel super luxury dedicato in primis alle star che verranno qui a girare i loro film, ma accessibile anche a clienti privati".

Quanto costerà tutto questo? "L’investimento, al momento, è di 50 milioni di euro. A Roma due settimane fa parlavo del progetto con James Franco

e lui era entusiasta. Ma penso anche agli attori con i quali ho lavorato più spesso negli ultimi anni: Johnny Depp, Antonio Banderas, John Travolta. Riguardo ai tempi, il mio obiettivo è iniziare le prime produzioni già nell’autunno 2024, con i primi studi già attivi, mentre proseguiremo a lavorare alla realizzazione degli studi per tutto il 2024".