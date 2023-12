I Re Magi portano doni eleganti ad Arezzo

Arezzo, 13 dicembre 2023 – Tre, come i Re Magi. Sono tre gli appuntamenti – due già avvenuti, uno, l’ultimo, in programma il 17 dicembre – organizzati dai DandyDays in seno alla rassegna “Arezzo Città del Natale”, la città dove il “movimento” è nato e dove sfila da quasi due lustri, domenica prossima è il calendario l’ultimo appuntamento dedicato ai maestri dell’eleganza. Lo stile retrò, come già avvenuto il 26 novembre e il 3 dicembre, sarà il filo conduttore di questo incontro ma, spiegano Alessio Ginestrini e Stefania Severi, titolari de ‘Impero Progressivo barber shop & hair therapy’, ideatori e organizzatori dell’evento, “il suo concetto è dilatato all’infinito e comprende anche periodi storici più recenti. Il gusto e le buone maniere difatti sono talenti che sanno attraversare il tempo e che guardano al domani”.

Le atmosfere del capolavoro di Roberto Benigni La vita è bella, girato “anche” nella città toscana, si percepiscono e si respirano nei vicoli del centro storico, negli scorci suggestivi che ricordano il film.

“Uno scenario – aggiungono Alessio Ginestrini e Stefania Severi – nel quale le luci e i colori trovano uno sfondo impareggiabile e sembrano ancora più belle”.

Tra gli appuntamenti in calendario spicca, alle 18.30, all’esclusivo “Per entrare nella storia”: la vivacità dei dandy e delle lady accompagnata da brindisi e degustazioni (“ARTI/GIÀ/NATO”, via Andrea Cesalpino, numero 15, Arezzo).

Per ogni edizione della manifestazione dedicata al “bellessere” gli ideatori prevedono un tema legato alla solidarietà. Anche il 17 dicembre, per le dandy lady e i gentlemen sono previste visite gratuite ed esclusive nei musei, e una serie di gadget a ricordo per tutti.