Arezzo, 11 dicembre 2024 – I centri psichici e l’energia vitale: una conferenza all’associazione Archeosofica di Arezzo

Prosegue con successo “Experia”, l’interessante ciclo di conferenze organizzato dalla Associazione Archeosofica, sezione di Arezzo, nella sua sede di via Alessandro Dal Borro, 58 con la conferenza dal titolo “I centri psichici e l’energia vitale”, in programma sabato 14 dicembre alle ore 17,00.

I due relatori di questo incontro, Roland Peraj e Daniela Valensin, con l’aiuto di immagini proiettate su un grande schermo, presenteranno il loro originale contributo per comprendere meglio come funziona e come può essere utilizzata quella “energia” definita, a ragione, “vitale”, che ci viene principalmente fornita dal Sole con il suo calore e dal cibo che abitualmente mangiamo. Questa energia, che è anche conosciuta come “prana”, è assorbita e utilizzata da ciascun individuo mediante la respirazione che pertanto va meglio utilizzata e regolata. Ma un rapporto molto importante è anche quello tra l’energia stessa e due dei nostri “centri sottili”, o “chakras”, che sono il centro ombelicale e il centro basale.

L’incontro, come sempre, aperto a tutti e completamente gratuito, presenterà alcune tecniche ed esercizi respiratori particolarmente utili per controllare e regolare questa energia fondamentale per la nostra esistenza. Esistono infatti delle precise che affondano le proprie radici in pratiche millenarie come lo Yoga indo-tibetano, il Sufismo islamico e le ascesi cristiane, che ci insegnano come sia possibile esplorare ciò che a noi sembra invisibile.