Arezzo, 30 ottobre 2024 – Halloween, la festa a Castiglion Fiorentino

Festa lungo Corso Italia a Castiglion Fiorentino dalle ore 17.00 in poi.

Dolcetto o Scherzetto. Anche a Castiglion Fiorentino si festeggia la notte più “terrificante” dell’anno. Domani pomeriggio, dalle 17.00 in poi, è prevista un'attività d’intrattenimento e di animazione per bambini e ragazzi alla palestra degli Scolopi, lungo Corso Italia, organizzato dal comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con la Pro Loco, il Centro Commerciale Naturale e Confcommercio.

I bambini che lo vorranno potranno farsi truccare creando così maschere paurosissime che potranno partecipare al concorso "la maschera più terrificante vincerà un premio impressionante”. Nel corso del pomeriggio verranno anche lette storie a tema.

"Un pomeriggio dedicato ai nostri bambini con laboratori mostruosi e tanti giochi. Ringrazio la Pro Loco e i Commercianti Castiglionesi che ancora una volta hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. Anche quest'anno cercheremo di farli divertire con attività di animazione e il truccabimbi” conclude alle Attività produttive, Francesca Sebastiani.