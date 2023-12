Gran Cabaret con Brachetti e Del Bufalo

Al teatro Verdi di Firenze fino al 3 gennaio va in scena "Cabaret-The Musical" (stasera 20,45, domani 16,45 e 21) con Arturo Brachetti (nella foto) e Diana Del Bufalo. Cabaret si svolge a Berlino nel mezzo della depressione economica successiva alla prima guerra mondiale, terreno fertile per il regime totalitario di Hitler. In questo mondo entra Clifford Bradshaw, uno scrittore americano in difficoltà in cerca di ispirazione per il suo prossimo romanzo. Cliff entra nel "Kit Kat Klub", squallido locale notturno, dove incontra Sally Bowles, una vivace e talentuosa artista di cabaret, nonché un’anima completamente persa. Sally e Cliff iniziano una relazione che sboccia in una storia d’amore da sogno. Col passare del tempo, tuttavia, la situazione a Berlino cambia da eccitante e vitale a minacciosa e violenta.