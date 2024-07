Al Pionta tornano gli eventi di Psycho Hill

Arezzo, 24 luglio 2024 – Venerdì 26 e sabato 27 luglio al Parco Colle del Pionta di Arezzo (ingresso lato Via Masaccio) ci aspettano due serate di Concerti e Dj Set Infuocati nel festival organizzato dalla Psycho Hill APS (associazione nata dalla volontà di un gruppo di amici accomunati dal desiderio di promuovere e diffondere socialità, cultura e aggregazione sociale a 360°, spinti dalla comune passione per la musica e le Arti che le ruotano attorno), alla sua seconda edizione.

Sul palco The Peawees, Latte+, Pessimo Stato, Kick’Em Jenny, Farmacia Comunale e Boogie Spiders.

L’area festival sarà aperta dalle ore 18 e in entrambi i giorni ci saranno concerti dal vivo, un’area ristoro (panini, birra, cocktail, sangria), il mercatino, lo spazio artisti, gli stand dei partner etici, lo spazio giochi per bambini a cura dell’ASD SottoSopra il venerdì e l’Associazione Nuovamente il sabato e tanto altro.

Una fitta rete di attività per tutti e per tutte le età quindi, con un occhio di riguardo ai più giovani.

Entrambe le sere, dalle ore 18.00 si alterneranno alla consolle i dj dello Psycho Hill e dj ospiti che scalderanno l’atmosfera a suon di vinili.

In occasione dello Psycho Hill, in collaborazione con l’Associazione Fotografica Imago, sarà possibile partecipare al Photo Contest per vedere i propri scatti pubblicati sui canali del Festival. Il regolamento è semplice:

vieni al festival

scatta le tue foto (ad artisti, merch, pubblico, staff, dettagli... insomma, sbizzarrisciti!)

inviale a [email protected] indicando i tuoi dati e quale mezzo hai usato per gli scatti (se macchina fotografica o telefono)

goditi il festival!

Non solo musica quindi...

Abbiamo già elencato le varie attività per bambini che saranno presenti in entrambi i giorni, lo spazio ristoro, il mercatino, etc.

Venerdì 26, alle ore 19 ci sarà nell’area festival il ritrovo pre partenza per la pedalata “FIAB Sunset Ride”.

Sabato 27, alle ore 18 ritrovo per fare “Quattro passi l’Archeologo”: passeggiata attraverso la storia antica del Pionta con il Dott. Hermann Salvadori, che ci condurrà in un bellissimo viaggio nel tempo.

La tematica del rispetto per l'ambiente sarà centrale e imprescindibile e verrà promossa in più modi, come l'utilizzo di bicchieri riutilizzabili cedibili su cauzione, distribuzione di acqua gratuita per arginare il più possibile l'utilizzo di bottigliette di plastica usa e getta, cartelli di sensibilizzazion al riciclo e al riutilizzo dei rifiuti, parte del mercatino destinata al vintage e al second hand.

Ma non è tutto: domenica 28 luglio infatti, al termine dell’evento, si terrà l’appuntamento “ripuliamo il parco” che vuole sensibilizzare al rispetto e alla cura degli spazi comuni.

La musica live resta il punto centrale dell’evento.

Il programma dei concerti

Apertura ore 18.00 – inizio live ore 20.00

Dal 1995 i gentlemen del rock'n'roll da La Spezia infiammano palchi in giro per il mondo col loro sound unico e la loro incredibile energia! Tre entusiasmanti singoli appena usciti, un album in arrivo ed un live da non perdere.

LATTE+ Band toscana in attività dal 1997, considerata una delle icone del punk-rock italiano.

PESSIMO STATO Band 100% aretina, il loro sound punk hard-core senza fronzoli inonderà il Parco del Pionta con un'incredibile carica di energia.