“Giacomo Puccini, cento anni dalla morte 1924-2024”, le conferenze spettacolo di Michele Casini

Arezzo, 2 maggio 2024 – Venerdì 17 maggio alle ore 16.30 ultimo appuntamento del ciclo di conferenze-spettacolo tenute da Michele Casini dal titolo “Giacomo Puccini, cento anni dalla morte 1924-2024”

Per chiudere il ciclo di incontri quest'ultimo sarà dedicato a Le ultime opere: il Trittico e Turandot

L’associazione culturale Puccini & Friends Valtiberina in collaborazione con Laboratori Permanenti propone un ciclo di quattro incontri con il pubblico nei quali la narrazione del relatore si alterna con alcuni video esplicativi tratti da spettacoli lirici presentati nei più importanti teatri d’opera del mondo. Lo scopo dell’iniziativa è quello di divulgare la conoscenza della vita e del lavoro di Giacomo Puccini in occasione del centenario della sua morte.

L'evento si svolgerà dalle ore 16.30 presso la Sala conferenze della Biblioteca Comunale “Dionisio Roberti” Palazzo Ducci Del Rosso Via XX Settembre 131 Sansepolcro.

Per informazioni [email protected]

Infine segnaliamo che è in lavorazione il nuovo progetto “Scrutando il cielo” intorno a “Madre Coraggio” di B. Brecht, sviluppato da Laboratori Permanenti in coproduzione con le residenze artistiche toscane Teatri d’Imbarco e Catalyst, traduzione e regia di Alberto Fortuzzi, musiche di Dante Borsetto, in scena: Caterina Casini, Amerigo Fontani, Matilde Zavagli, Michelangelo Fortuzzi.

Proprio il mese di maggio vede l’avvio delle prove con il cast completo presso il Teatro delle Spiagge di Firenze (Teatri d’Imbarco), momento importante per tutta la compagnia e per la produzione.

All'interno del progetto, le strutture promotrici indicono un bando nazionale per la scrittura di testi teatrali sul tema della guerra. Possono partecipare in lingua italiana, o straniera con traduzione italiana, giovani donne e uomini under 25, che vogliano cimentarsi nell'approfondimento del tema. I testi andranno inviati alla mail dedicata [email protected] entro e non oltre il 10 giugno 2024

pER INFO E PRENOTAZIONI

Tel. 379 125356

Tramite WhatsApp o chiamando dal lun. al ven. dalle ore 9.00 alle 13.00