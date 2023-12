"Geotermia. Il tesoro da valorizzare"

"Quella che si prospetta per la geotermia toscana è una sfida Per questo mi impegnerò ed impegnerò la Regione e il Governo Meloni affinché la ventennale proroga delle concessioni frutti i risultati più positivi possibili per i territori geotermici" ha dichiarato il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci a conclusione dell’incontro con il direttivo del Consorzio delle imprese Riag. Lunedì scorso il Consiglio di Ministri ha approvato il Decreto legge ‘Energia’, che prororga di un anno le concessioni attuali e apre la strada per quelle ventennali.

"Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo - ha proseguito Petrucci - adesso occorre fare il possibile affinché questa risorsa energetica produca effetti positivi. I Comuni geotermici sono piccoli o piccolissimi, sono a rischio spopolamento e crisi occupazionale; mentre le imprese del settore tengono in piedi il tessuto economico e hanno sviluppato una professionalità legata alla geotermia da preservare e sviluppare. E’ fondamentale comprendere le esigenze di Enel – l’attuale concessionario –, dei Comuni e delle imprese; ed occorre farlo prima che entri nel vivo la fase di elaborazione e presentazione dei piani industriali che potrebbero portare alle concessioni ventennali: prima dell’inizio del 2024. Chiederemo di sentire quanto prima Enel, i Comuni e le imprese nella Commissione consiliare per intavolare un confronto costruttivo che getterà le basi per lo sviluppo energetico ed economico di questo territorio. In Italia troviamo giacimenti geotermici solo in Toscana, e in Europa questo tipo di energia esiste esclusivamente qui e in Islanda. Siamo di fronte ad un patrimonio unico ed un’eccellenza della nostra Nazione. Occorre fare tutto affinché questa risorsa sia valorizzata".