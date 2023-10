Francois Morlupi protagonista a Zenzero Fest

Arezzo, 14 ottobre 2023 – Un autore che grazie al suo stile fluido e scorrevole e alla sua squadra investigativa sconclusionata ma profondamente umana ha conquistato una posizione di riguardo nel genere crime italiano. I Cinque di Monteverde sono già noti ai tanti amanti del noir ma Francois Morlupi ci offre l'occasione per conoscerli meglio con il suo libro “Formule mortali” (Salani), protagonista questo pomeriggio del terzo appuntamento dell'edizione di ottobre di Zenzero Fest. Un efferato delitto nel cuore di Roma, una indagine difficile raccontata con il ritmo tipico di Morlupi rapido e nitido in cui si alternano momenti crudi, quando non spaventosi, e momenti di vero humour: tutto in una Roma che è più che uno sfondo, ma si anima, balza nella scena senza veli, nella sua faccia degradata, caotica e disordinata, lasciata all’incuria degli abitanti, troppo spesso indifferenti alla sua stupenda bellezza, data per scontata.

Appuntamento oggi alle 18:30 nella Sala Conferenze della Biblioteca Comunale con ingresso per il pubblico libero e gratuito. Al termine della presentazione il consueto firma copia.

