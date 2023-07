Francesca Michielin in concerto a San Giovanni Valdarno

Arezzo, 12 luglio 2023 – A San Giovanni Valdarno non si parla d’altro, è l’evento di punta del cartellone estivo 2023 della città del Marzocco: il 19 luglio alle 21,30 in piazza Masaccio arriva Francesca Michielin.

Un concerto di alto livello organizzato dal Comune in collaborazione con Men/Go Music Fest, Arezzo Music fest e We.ar che sta richiamando pubblico da tutta la Toscana e non solo.

Dopo “bonsoir! - Michielin10 a teatro”, il primo viaggio nei teatri di Francesca Michielin con date sempre sold out, la cantautrice e polistrumentista prosegue il suo percorso live con L’Estate dei Cani Sciolti, il tour estivo prodotto da Vivo Concerti. A partire dai primi di luglio Francesca sta attraversando il Paese da nord a sud, portando sui palchi di alcune delle location più suggestive d’Italia, tra litorali e alta quota, i brani di Cani Sciolti e i grandi successi che l’hanno resa una delle artiste più apprezzate della scena contemporanea italiana.

Una delle tappe scelte per il tour è appunto San Giovanni Valdarno dove si esibirà giovedì 19 luglio per raccontare la sua storia in musica. Dai successi ai brani dell’ultimo album, un’occasione imperdibile per ascoltare Francesca Michielin dal vivo. Sul palco ci sarà spazio per ricordi, cambiamenti, esperienze, incontri, parole chiave da condividere e vivere con il pubblico di sempre e con chi l’ha conosciuta di recente.

“Sarà Francesca Michielin – dichiarano il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi – la protagonista di quello che si preannuncia come uno dei più importanti eventi dell’estate sangiovannese e valdarnese. Una giovanissima, ma già affermatissima, artista, capace di rivolgersi ai pubblici più diversi, incanterà l’intero Valdarno (se non oltre) con la sua voce e le sue canzoni da piazza Masaccio, nella nostra città. Un evento che abbiamo fortemente voluto, e che abbiamo deciso di organizzare nel nostro suggestivo centro storico, per renderlo ancora più ricco, palcoscenico naturale, quale è, di arte, musica, spettacolo e divertimento. Quello di Francesca Michielin, che riesce a spaziare tra cantautorato e musica leggera, notevole polistrumentista, vincitrice nel 2011 di X Factor e poi conduttrice dell’edizione 2022 del talent show, molto apprezzata al Festival di Sanremo, costituirà sicuramente uno dei più importanti spettacoli dell’estate valdarnese. L’appuntamento ha una ulteriore garanzia di qualità: quello di inserirsi nell’ambito, e sulla scia del Men/Go Music Fest, uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi d’Italia, che collabora all’organizzazione, dopo un’edizione di grandissimo successo conclusasi pochi giorni fa con enorme riscontro di pubblico. È per noi motivo di profondo orgoglio collaborare con un festival musicale così prestigioso, ed è un’ulteriore attestazione della qualità costruita nel tempo dei nostri eventi che - possiamo dirlo - varcano i confini del Valdarno e hanno una proiezione nazionale”.

“Per Men/Go music fest – commenta il direttore artistico Paco Mengozzi – è una grande soddisfazione e un onore collaborare con il comune di San Giovanni nell’organizzazione del concerto di Francesca Michielin del 19 luglio prossimo. Da sempre perseguiamo l’obiettivo di estendere gli appuntamenti musicali ad Arezzo e in provincia e questa è un’occasione bellissima per avviare una collaborazione che speriamo sia duratura. La Michielin è un’artista di grande talento è successo e il concerto in piazza Masaccio sarà un appuntamento da ricordare. Ci aspettiamo il sold out visto il grande entusiasmo seguito all’annuncio. Ringraziamo il sindaco per la disponibilità e tutto il supporto negli aspetti organizzativi dell’evento”.

I biglietti per il concerto di Francesca Michielin del 19 luglio sono disponibili in prevendita attraverso il circuito Ticketone (https://www.ticketone.it/event/francesca-michielin-lestate-dei-cani-sciolti-piazza-masaccio-17095712/?fbclid=IwAR3z_J9QjB3yLBvs4JePyBBB74AagPL2So8J1wNvy695-GAbC7bWbfePJyQ) e da domani, giovedì 13 luglio, saranno disponibili anche all’ufficio della Pro Loco di San Giovanni in piazza Cavour.

Francesca Michielin è una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale. Cantautrice e polistrumentista, il 24 febbraio 2023 ha pubblicato il nuovo progetto discografico Cani Sciolti accompagnato dal singolo quello che ancora non c’è, fuori per Columbia Records/Sony Music Italy e anticipato dai brani Bonsoir e Occhi grandi grandi.

Nel 2022 ha festeggiato dieci anni di carriera, dedicandosi a nuovi importanti progetti: il debutto come scrittrice con il suo primo romanzo Il cuore è un organo (Mondadori), e come conduttrice alla guida di Effetto terra (Sky Nature) e alla conduzione della nuova edizione di X Factor, confermata anche per il 2023, tornando dove tutto è iniziato con il trionfo nel 2012.

Naturale prosecuzione della nuova e inedita onda musicale è stato il tour “bonsoir! - Michielin10 a teatro”, prodotto da Vivo Concerti, che a colpi di sold-out ha portato Francesca a calcare alcuni dei più storici e magici palchi d’Italia. Il tour teatrale è stato anticipato da sei incontri musicali, Suono di sabato al Mosso, che hanno colorato un sold-out dopo l’altro i weekend autunnali e invernali 2022 del Mosso di Milano.

Sempre nel 2022 ha partecipato al Festival di Sanremo in veste di direttrice d’orchestra e nella serata delle cover, è stata autrice e produttrice per artisti del calibro di Fabri Fibra, e con il brano Nei tuoi occhi – dalla colonna sonora del film Marylin ha gli occhi neri con Miriam Leone e Stefano Accorsi – ha ottenuto la nomination ai David di Donatello nella categoria “Miglior canzone originale”.

Da febbraio 2021 è autrice e conduttrice del podcast MASCHIACCI – Per cosa lottano le donne oggi?, debuttato in vetta alle classifiche Podcast di tendenza di Spotify e Apple Podcast.

Nel 2021 è stata in gara sul palco dell’Ariston con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez, aggiudicandosi il secondo gradino del podio. La canzone, salita in poche ore al primo posto dei brani più ascoltati su Spotify Italia e su tutte le piattaforme digitali, ed entrata nella Global Charts di Spotify e nella Billboard Global Excl, ha dominato la classifica Fimi/GfK dei singoli più venduti in Italia e ottenuto la certificazione di triplo Disco di Platino, il videoclip conta più di 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ad oggi ha all’attivo quattro album in studio, da ultimo FEAT (Fuori dagli spazi) che contiene le collaborazioni con Fedez, Vasco Brondi, Colapesce e Mecna, e rappresenta l’evoluzione del progetto collettivo FEAT (Stato di natura), coraggiosamente uscito in pieno lockdown nel 2020 e certificato Disco d’Oro.

Nel 2016 è arrivata seconda al Festival di Sanremo con Nessun grado di separazione (2 Platino) e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Nel corso della sua carriera Francesca ha collaborato con le firme più importanti della nuova scena musicale italiana, e con le sue live performance, calca i palchi delle principali e più suggestive arene italiane.

Con il suo ultimo album “Cani Sciolti” la giovane veterana sente il bisogno di esprimersi a 360 gradi in modo diretto e trasparente, usando come mezzo un linguaggio ruvido e riflessivo.

E il 19 luglio la cantante originaria di Bassano del Grappa salirà sul palco di piazza Masaccio e San Giovanni è pronta ad accoglierla.