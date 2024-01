Fra un brano e un altro sarà di scena anche la cucina del Mugello

Il Mugello va a Sanremo. Nessun mugellano andrà a cantare sul palco dell’Ariston, ma sarà ospite a "Casa Sanremo", la casa ufficiale del festival della canzone italiana. Casa Sanremo, ormai da diciassette anni, è lo spazio dove artisti, giornalisti, addetti ai lavori si ritrovano nei giorni del festival. Ed è quindi una vetrina a tutto tondo. Che l’Unione dei Comuni del Mugello, con il sostegno di Regione Toscana, Camera di Commercio, Vetrina Toscana, Siaf e PromoFirenze, ha deciso di utilizzare per far conoscere la vallata mugellana. Succederà iIl 6 febbraio. Il Mugello è terra rinomata per i suoi numerosi prodotti enogastronomici: il tortello di patate, ma anche carni di bovini nati e allevati in loco, formaggi, vini, farine, marroni. La tavola del Mugello è uno spettacolo di sapori e nel padiglione di Casa Sanremo sarà presente con i prodotti tipici che comporranno il menù del ristorante per il pranzo e la cena di martedì prossimo. Piatti della tradizione che lo chef Cristian Borchi realizzerà: tortelli, battute di manzo, crostini tipici. E ci sarà anche un omaggio alle terre della Piana fiorentina colpite dalle devastanti alluvioni di novembre, con un loro piatto caratteristico, la pecora di Campi Bisenzio. L’iniziativa è stata presentata ieri in Consiglio regionale della Toscana. "La grande vetrina del Festival – sottolinea il presidente Antonio Mazzeo - ospiterà per la prima volta un territorio toscano. Proveremo a raccontare storia, cultura, buon cibo, e anche solidarietà, sostenendo l’iniziativa per tenere alta l’attenzione su quanto accaduto nella Piana fiorentina".

Ma il Mugello a Sanremo sarà veicolato anche grazie alla collaborazione con tre influencer: Elisa Zanetti, che sui suoi canali social si occupa di lifestyle a 360 gradi; Lorenzo Gagliano, appassionato e capace Food Advisor; Elisa Cresci, influencer fiorentina con la passione per il buon gusto e per la moda.

Paolo Guidotti