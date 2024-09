Festa del Tesseramento per il Carnevale Storico di Bibbiena

Arezzo, 26 settembre 2024 – Il Carnevale Storico di Bibbiena sta organizzando la Festa del Tesseramento per il prossimo 5 ottobre 2024 nel suggestivo Chiostro di San Lorenzo a partire dalle ore 17:00. Un evento imperdibile che invita i cittadini ad immergersi nella tradizione storica e culturale di uno dei più antichi carnevali d’Italia.

La manifestazione rappresenta un’importante occasione per tutti coloro che vogliono avvicinarsi o partecipare attivamente al Carnevale Storico, attraverso il tesseramento e una giornata ricca di attività pensate per tutta la famiglia. Laboratori creativi e giochi in legno per bambini renderanno l’evento divertente per i piccoli, mentre per gli adulti non mancheranno momenti di intrattenimento con canti e una lezione gratuita di danze antiche.

Uno dei momenti salienti della giornata sarà la mostra fotografica: tutti i partecipanti sono invitati a portare foto scattate durante le precedenti edizioni del Carnevale storico, contribuendo così alla creazione di un archivio fotografico permanente, un patrimonio visivo che racconterà la storia e l’evoluzione di questa tradizione secolare. La giornata si concluderà con un brindisi finale, un momento conviviale in cui partecipanti e organizzatori potranno scambiarsi idee per le prossime edizioni del Carnevale.

Inoltre, chiunque voglia partecipare attivamente alla giornata può ritirare gli abiti presso la sede di via Berni 19, nei giorni 1 e 3 ottobre, dalle ore 17:00 alle 19:00.