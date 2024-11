Enrico Brizzi e il seguito di Jack Frusciante a Foiano

Arezzo, 9 novembre 2024 – È tornato in libreria dopo 30 anni l’attesissimo seguito di Jack Frusciante è uscito dal gruppo. Grazie al nuovo libro di Enrico Brizzi finalmente scopriremo cosa è successo ad Aidi, al vecchio Alex e al loro amore. Il seguito più atteso della storia della letteratura italiana arriva in libreria. L’autore, presenterà il volume Due sabato 16 novembre alle 21 al Foiano Book festival.

Brizzi ha realizzato per i suoi affezionati lettori una playlist con la colonna sonora originale di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, dove compaiono grandi classici del rock anni ’90, come

Happiness Is A Warm Gun dei Beatles, Anarchy In The UK dei Sex Pistols,

There Is a Light That Never Goes Out degli Smiths e How Beautiful You Are dei Cure.

“Il vecchio Alex attaccò a spingere sui pedali alla dannata, a riempirsi i polmoni di quell’aria fresca che poteva di nuovo farlo sentire vivo. Riusciva a vedersi da fuori, il matto, mentre filava in modalità velodromo verso il cuore di Bologna. Quel che gli appariva era un ragazzo scampato in via provvisoria alla catastrofe, aggrappato a un sogno che non si lascia cancellare, spinto avanti dalla memoria d’una canzone perduta che per miracolo suona ancora.”

Bologna, tardo giugno dell’anno domini uno nove nove due: il vecchio Alex è l’ombra di se stesso. A ridurlo in ruina, la partenza per l’America di una ragazza diversa da tutte le altre: la soave Adelaide è ormai approdata in una remota contea della Pennsylvania, e resterà laggiù per l’intero anno scolastico.

Come sopravvivere alla sua mancanza per dodici lune? Per fortuna ci sono gli amici. È l’anno dell’Europa unita e dei confini che cadono, l’estate perfetta per raggranellare denari e partire in interrail, incontro alla libertà. Frattanto, dall’altra parte dell’oceano, Aidi prende le misure al Nuovo Mondo e fronteggia un’inattesa solitudine. L’estate trascolora in autunno, arrivano il Natale e un anno nuovo dallo sghembo finale dispari. Nessuno dei due sa dimenticare l’altro, ma la nostalgia rischia di mandarli a fondo entrambi.

La distanza è una condanna senza appello? Si può crescere restando fedeli a se stessi? Cosa si può raccontare e cosa invece va taciuto? Sono domande che tanto lui quanto lei si pongono, consegnando la propria voce all’archivio magnetico, alle pagine del diario e a lettere struggenti che impiegano tre settimane per arrivare a destinazione. Un giorno, forse, non serviranno più le parole; basterà tornare a guardarsi negli occhi e all’istante sarà tutto chiaro.

A trent’anni dalla pubblicazione di Jack Frusciante è uscito dal gruppo, uno dei più grandi bestseller della letteratura italiana, Enrico Brizzi ci regala un nuovo viaggio nel mondo di Alex e Aidi, i protagonisti che hanno emozionato tre generazioni di lettori. Cos’è successo dopo la loro separazione? La risposta è questo sorprendente romanzo a due voci, tenero e feroce come la stagione elettrica dei diciott’anni, con tutti i dolori, le domande e le sorprese che porta con sé.

Brizzi nato a Bologna nel 1974, ha esordito appena ventenne con il romanzo Jack Frusciante è uscito dal gruppo, stampato originariamente in appena 200 esemplari e trasformatosi in uno dei massimi casi editoriali della narrativa italiana del XX secolo.

Dal tenebroso Bastogne alla trilogia fantastorica aperta da L’inattesa piega degli eventi, dal memoir La vita quotidiana a Bologna ai tempi di Vasco al ciclo degli Psicoatleti, ispirato ai suoi cammini attraverso l’Italia e l’Europa, Brizzi si è dimostrato un autore completo e dalla voce inconfondibile.

Con HarperCollins ha pubblicato La primavera perfetta (2021) ed Enzo. Il sogno di un ragazzo (2023).