Ecco Alfa, Sanremo si trasferisce qui, l’artista mattatore al Cortona Comics

Arezzo, 22 marzo 2024 – Nel taschino gli assi di Sanremo, pronti

a riempire di canzoni l’estate aretina. E’ quello di Alfa il primo

nome dei tre artisti che saranno protagonisti del concerto di Cortona Comics 2024. Dopo il sold out di Tananai l’anno scorso, è

stato svelato il primo cantante della nuova edizione del festival

del fumetto. Alfa porterà allo stadio Santi Tiezzi il 30 maggio

tutti i suoi successi tra i quali quelli di «Non so chi ha creato il

mondo ma so che era innamorato», il terzo album in studio uscito il 16 febbraio scorso pubblicato dalle etichette Artist First e

Wanderlust Society con tema centrale, l’amore appunto. E’

stato proprio Andrea De Filippi, questo il nome del cantautore

genovese, a svelare ieri le date della sua tournee che comprende l’esibizione allo stadio di Camucia Cortona. Alfa arriverà ad

Arezzo reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo

2024, con il singolo «Vai!,» con cui si è posizionato al decimo

posto della classifica finale della rassegna. Il nuovo disco composto da dieci canzoni, completamente folk pop e country pop, presenta nell’intro «Non so chi ha creato il mondo», la voce di Roberto Vecchioni. Proprio

con Vecchioni e la canzone «Sogna ragazzo sogna», Alfa aveva

duettato a Sanremo nella serata delle cover. Svelato così il primo ospite musicale di Cortona Comics 2024, il festival del fumetto che porterà in provincia cinquanta ospiti per una festa che durerà una decina di giorni,

coinvolgendo tutto il territorio.

Si parte il prossimo 25 maggio, con il primo weekend dedicato

al fumetto umoristico e al fantasy, si continua durante la settimana con i corsi di fumetto nelle scuole e poi il grande evento musicale allo stadio di Camucia il 30 maggio con Alfa e altri due grandi artisti che saranno presto svelati, e che farà da preludio al secondo weekend, con la

seconda batteria di ospiti, questa volta a tema Eroi e Supereroi.

Da mercoledì 27 marzo sarà possibile acquistare i biglietti in

prevendita su Ticketone o direttamente a Cortona Sviluppo al

prezzo di 30 euro più diritti di prevendita.

Cortona Comics con la collaudata sinergia dell’ente organizzatore Cortona Sviluppo, ha presentato anche la nuova grafica della seconda edizione: una macchina volante che sorvola la Fortezza del Girifalco, guidata dai

due personaggi simbolo, Cittino e Piuma, mentre volano fumetti su tutto il borgo: questa è l’immagine vocativa ideata da Umberto Sacchelli, per la seconda edizione della manifestazione. Intanto anche l’estate aretina grazie al Mengo Musica Fest che quest’anno soffierà sulle

sue prime 20 candeline, si tingerà delle note di Sanremo. Per festeggiare il patron Paco Mengozzi ha annunciato un ritorno alle origini con cinque serate tutte gratuite, dal 9 al 13 luglio al Prato di Arezzo. E proprio il

Mengo è vicinissimo all’annuncio di Rose Villain e Dargen

D’Amico, tra gli artisti protagonisti di questa edizione 2024, come anticipato dal nostro giornale.

Ma ci saranno anche alcuni gruppi storici del festival. Sarà

un programma molto vario quello dell’estate musicale aretina. E

sempre dal palco dell’Ariston con «La rabbia non ti basta», veniva la rapper di Avellino Big Mama lanciatissima in America al

festival MuseXpo che si è svolto il 17 e 18 marzo scorsi a Los Angeles, grazie al bando della Siae vinto da Mauro Valenti e dalla

Fondazione Arezzo Wave.