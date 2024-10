Arezzo, 12 ottobre 2024 – È ufficialmente iniziata la quinta edizione di “Uno, nessuno e centomila”, l’iniziativa che trasforma le piazze di Castiglion Fiorentino in librerie a cielo aperto. Già dalle prime ore di questa mattina le quattro principali piazze in cui si svolge la manifestazione (Pizza del Comune, Piazza dello Stillo, Piazza del Collegio e il Chiostro di San Francesco) sono state prese d’assalto da centinaia di persone.

“Siamo molto soddisfatti della risposta di pubblico che c’è stata fin da stamattina – spiega l’Assessore alla Cultura Massimiliano Lachi – ma vogliamo rassicurare chi visiterà la manifestazione oggi pomeriggio o domani: i banchi con i libri vengono continuamente riassortiti, quindi c’è la possibilità per tutti, in qualsiasi momento, di poter trovare quello che cercano. Sono 25.000 i volumi a disposizione, ed è un bello spettacolo perché si realizza quell’idea di circolarità che avevamo in mente: rimettere in circolo libri e sostenere l’assessorato alla Cultura con i proventi di queste due giornate. Spero che questa nostra iniziativa sia d’ispirazione anche per altre città”.

Nel pomeriggio appuntamento con i laboratori didattici per bambini a cura della Casa editrice PAV a partire dalle 16:00 in Piazza del Collegio. Poi alle 17:00 al Chiostro di San Francesco “Uno, nessuno e centomila” incontra il Santucce Storm Festival con la presentazione del libro di Francesca Muzzi e Giancarlo Alessandrelli “Una storia bella. La mia via in due tempi”. Stasera, alle 19:00 e alle 21:00, presso la Pinacoteca Comunale andrà in scena lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia Invisibile “Quanti siete?”. Prenotazione obbligatori al numero 3292249233 o [email protected]

Domani, domenica 13 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, al Chiostro di San Francesco protagoniste le “Poesie a strappo”, a cura di Tommaso Musarra. Alle 16:00, sempre al Chiostro, il laboratorio per adulti condotto da Serena Savarelli “Scrittura terapeutica – strumento per il benessere e la crescita personale”. Alle 16:00 in Piazza del Collegio andrà in scena lo spettacolo “La valigia delle storie” a cura di Caterina Cidda Maldesi, mentre alle 16:30 e alle 17:30 in Piazza del Comune ci sarà un reading da “Moby Dick” a cura di Roberto Negri. Alle 17:00 al Chiostro di San Francesco Giuseppe Alessandrini presenta “Tutto nacque dalla nebbia”. Sempre alle 17:00, in piazza del Comune, laboratorio di letture animate a cura del progetto V.I.VA. Alle 18:00 al Teatro Mario Spina l’associazione Capotrave Kilowatt presenterà la stagione teatrale. Alle 19.00 e alle 21:00, alla Pinacoteca Comunale si replica con lo spettacolo “Quanti siete?”.