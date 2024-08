Arezzo, 22 agosto 2024 – È in partenza la nuova edizione della rassegna Castle Theatre, curata dalla compagnia Nata Teatro in collaborazione con il Comune di Poppi, e che quest’anno dedica la sua programmazione alle foreste casentinesi e prende il nome di Castle Forest. Il primo evento è un percorso teatrale per due spettatori per volta dal titolo “ANIMALIA”, che si svolgerà venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto, con turni di 15 minuti a partire dalle ore 21 fino alle 24, presso i bellissimi spazi del Castello dei Conti Guidi di Poppi. L’ideazione e la regia dello spettacolo sono di Alessandra Aricò, in scena Alessandra Bracciali, Andrea Vitali, Anna Milli, Daria Mardare, Federico Trenti, Francesco Miozzo, Laura Ceccarelli, Marco Freschi, Maria Raggi, Mattia Barzaghi, Mirco Sassoli, Simone del Grazia, Stefan Floares e Tommaso Rossi, attrici e attori della compagnia NATA e le allieve e gli allievi della Scuola di Teatro. Così parla dello spettacolo la regista Alessandra Aricò: “E’ un percorso site specific immersivo per un teatro di poesia, uno spettacolo senza trama ma con sia capo che coda. Noi siamo animali. Con quelli che crediamo così diversi da noi abbiamo tanto in comune. Come loro veniamo ammaestrati, vessati, sfruttati, predati, come loro cerchiamo rifugio, spazio, nutrimento, contatto. Come loro cerchiamo l'amore; come loro, a volte, riusciamo a volare”. La prenotazione è obbligatoria al numero 379 14 25 201, ingresso 10€. Il 29 agosto alle ore 21.00, sempre presso il castello dei Conti Guidi, avrà luogo la conferenza ad ingresso gratuito “LE FORESTE CASENTINESI DIVENTANO SACRE”, presieduta da Andrea Gennai, Direttore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, a proposito dell’importanza e la salvaguardia del nostro patrimonio naturale, occasione di confronto e riflessione sulla rilevanza del Parco Naturale e del Sentiero delle Foreste Sacre. Sabato 31 agosto alle ore 21.00 va in scena lo spettacolo di Nata Teatro “LUPO”, di e con Livio Valenti, liberamente ispirato al romanzo "Oltre il confine" dello scrittore americano Cormac McCarthy. Bill incontra un lupo, anzi una lupa. Lui ha 14 anni ed è figlio di allevatori di bestiame: per loro il lupo è il nemico. Bill cattura il lupo ma non lo uccide come gli aveva ordinato di fare suo padre, decide di riportarlo a casa, oltre il confine. È l’inizio di un viaggio che segna il superamento di un’altra linea: quella che divide l’adolescenza e l’età adulta. Ogni attimo può diventare lo spartiacque di una vita. Ogni scelta importante contiene un prima e un dopo. Ci sono delle azioni, dei gesti, delle parole che segneranno la nostra vita per sempre. Sono i segni indelebili che formano il nostro carattere e la nostra memoria. L’incontro di Bill con il lupo è un grande racconto epico, un’avventura che diventa metafora della vita stessa. La prenotazione al numero 379 14 25 201, ingresso 10€. CASTLE THEATRE 2024 – CASTLE FOREST A cura di NATA TEATRO e COMUNE DI POPPI Con il sostegno di Regione Toscana, Residenze Artistiche Toscane, Rete Teatrale Aretina, Parco Nazionale della Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con il contributo di Fondazione CR Firenze. Sponsor della rassegna Albergo San Lorenzo, Casentino Albergo-Ristorante, Bistrot Pratello, La Taverna del Castello, Diva Modacapelli, Farmacia Berioli, Rossobirra