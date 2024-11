Arezzo, 15 novembre 2024 – Domenica 17 novembre al Teatro Dovizi si terrà un’intera giornata dedicata al Metodo Mimico a 25 anni dalla scomparsa di Orazio Costa, uno dei principali registi italiani del Novecento.

Sarà una giornata di incontri, dimostrazioni, studio, spettacoli e proiezioni sul personaggio e sull’unico metodo italiano che permette all’aspirante attore di riappropriarsi dell’istinto mimico presente nell’essere umano fin da piccolo.

Interverranno il Direttore della Scuola Orazio Costa del teatro della Pergola di Firenze e tre attori del Metodo mimico.

Il mattino dalle ore 10.00 è dedicato agli incontri con gli attori formati con il metodo mimico.

Il pomeriggio alle 16.00 si terrà uno spettacolo dal titolo “Il mondo intorno a Giulietta” con Alessandro Bargiacchi.

Alle 17 si terrà il secondo spettacolo “Pazzo ad arte” con Alessandro Niccolini e Giuseppe Pistillo.

L’evento è gratuito.

Il Metodo Mimico è stato ideato dal Maestro Orazio Costa, uno dei maggiori esponenti del Teatro del ‘900 in qualità di teorico, regista e pedagogo teatrale. È uno dei principali rappresentanti (insieme a Luchino Visconti e Giorgio Strehler) della generazione teatrale italiana formatasi fra le due guerre e affermatasi negli anni che seguirono lo scoppio e la fine dell'ultima, e il principale esponente, in Italia, della pedagogia teatrale di matrice europea. Il metodo mimico si configura come l'unico impianto pedagogico sistematico elaborato in Italia, inteso quale premessa a una teoria generale del teatro. Il metodo, nato per l'addestramento dell'attore (che nel corso degli anni ha formato i principali interpreti della scena italiana), per volontà di Costa è stato esteso nel suo utilizzo al campo della danza e della musica, rivolgendosi a un'utenza non più di soli allievi-attori ma di adolescenti, adulti, anziani, diversamente abili. Uno degli esiti di questa evoluzione è stata l'istituzione, a Firenze, nel 1979, del Centro di avviamento all'espressione. Oggi, il Teatro Nazionale della Toscana, nella sua sede del Teatro della Pergola di Firenze, ha dato nuovo impulso al centro di avviamento all'espressione intensificando l'attività di divulgazione del metodo con corsi informativi aperti a tutti, accanto all'istituzione di un corso biennale di formazione attoriale, la Scuola di Formazione per Attori "Orazio Costa", che è stato inaugurato nel novembre 2015.

L’Assessora alla Cultura Francesca Nassini commenta: “Ringrazio l’associazione per questo evento culturale che va ad arricchire il nostro teatro e il nostro territorio. Ospitare e dare voce e spazi e visibilità a questi percorsi rappresenta una grande opportunità per tutti noi di ritrovarci in nome della cultura italiana, dei grandi del Novecento e per accogliere i talenti provenienti dalle varie scuole di teatro italiane a partire da quella toscana. Bibbiena è città del teatro e questo evento valorizza questa antica vocazione storica”.