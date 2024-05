Domenica 12 maggio torna Bimbimici

Arezzo, 9 maggio 2024 – DOMENICA 12 MAGGIO alle 9,30 presso il parco Ducci di Arezzo con partenza alle 10:00, ritorna BIMBIMBICI© 2024. Bimbimbici, oltre ad essere un’allegra pedalata in sicurezza e in compagnia, rappresenta uno stimolo a cambiare le abitudini e gli stili di vita di tutti e ad educare i cittadini di domani.

Essendo manifestazione a carattere nazionale, in tutta Italia pedalano con noi migliaia di bambini e loro familiari. Bimbimbici ad Arezzo sarà un percorso facile, su ciclabili o strade chiuse, e si svilupperà in ambito urbano nella nostra città per circa 10 km.

E’ per non tradire queste esperienze e aspettative che lavoriamo per cercare di cambiare radicalmente la modalità di trasporto sia sui percorsi casa-scuola che nella vita quotidiana; è per questo che servono percorsi e strade sempre più sicure (a partire dalla città 30) come avviene all’ estero ed in tante città d’Italia.

Abbiamo quindi bisogno del supporto di tutti: dai cittadini stessi, per far sì che rispettino maggiormente le utenze più deboli, al Comune di Arezzo il cui apporto organizzativo e comunicativo è essenziale e determinante, ad ESTRA spa per sostenere scelte sempre più green e sostenibili.

“Estra – ricorda Franco Scortecci, Presidente di Estra Energie - è un’azienda basata sulla sostenibilità e non può quindi che sostenere la Fiab nella promozione del mezzo di trasporto sostenibile per eccellenza e cioè la bici. E lo fa con ancora maggiore convinzione se questa promozione è rivolto ai bambini. E’ in questa fase della vita che si acquisiscono “buone abitudini” e andare in bicicletta è una di queste. Lo è per la salute e lo è per l’ambiente. Bimbimbici afferma quindi una scelta individuale importante che deve essere sostenuta da tutti affinché si confermi pienamente un diritto di tutti i bambini”.

Nicola Niccolai ed Enrico Valentini di Fiab Arezzo sottolineano un tema dell’edizione 2024: “Sicurezza, un termine drammaticamente di attualità anche sulle nostre strade, vuole essere la parola al centro dell’evento del 12 maggio, BIMBIMBICI. In tal senso FIAB da anni lavora per cercare di cambiare radicalmente le abitudini di spostamento incentivando l’utilizzo di mezzi più ecologici. Per fare ciò però abbiamo bisogno di strade più sicure oltre a una maggiore conoscenza e rispetto verso le utenze più deboli. Quest’anno ad Arezzo l’esperienza del Piedibus ad esempio sta dando i primi risultati in diverse scuole primarie con un crescendo di adesioni da parte di classi intere e famiglie. Pure l’idea di studiare aree scolastiche e percorsi senza auto o anche zone30, seguendo gli esempi europei di successo, rappresentano soluzioni che consentono alle famiglie ed ai bambini di accedere in sicurezza ai plessi scolastici; FIAB Arezzo cerca quotidianamente di concretizzare queste proposte con Comune, Provincia ed altri Enti.

Inoltre, in tema di transizione ecologica, BIMBIMBICI vuole creare buone abitudini che spingano ad incentivare l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto; in definitiva un modo efficiente di ridurre le emissioni di Co2 e ripulire l’aria che respiriamo rendendo Arezzo più sostenibile e più sicura”

Contribuiscono a Bimbimbici con FIAB:

il Comune di Arezzo, ESTRA , L’Ufficio Scolastico Provinciale, Nuove Acque, il CNGEI (scout laici), il progetto Legambiente CEAA BIMBIMBICI per l’AMBIENTE, SeiToscana, il corpo dei Vigili Urbani, e tanti volontari FIAB.