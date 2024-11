Domenica 1 dicembre gli ultimi incontri letterari della sesta edizione del Foiano Book

Arezzo, 30 novembre 2024 – Domenica 1 dicembre 2024 sono in programma gli ultimi incontri letterari della sesta edizione del Foiano Book in attesa del grand finale musicale con il concerto di Sergio Cammariere giovedì 5 dicembre.

Dopo quasi un mese di incontri con oltre 30 autori e un pubblico di più di 3100 spettatori, il Festival chiude la sua sezione letteraria con un evento speciale dedicato agli autori aretini. Protagonisti dell’ultimo appuntamento, che si terrà nella suggestiva Sala della Carbonaia, saranno Mauro Caneschi, Andrea Vignini e Anna Cherubini.

Alle ore 17:00, Mauro Caneschi presenterà il suo ultimo romanzo, Il Codice Stradivari (Arkadia, 2023), un’avvincente opera che si aggiunge alla sua prolifica carriera letteraria. Tra i suoi successi ricordiamo Noi nati nei '50, segnalato al Premio Casentino, e La Chimera di Vasari, menzionato al medesimo premio nel 2021.

Alle 18:00, sarà la volta di Andrea Vignini e Anna Cherubini, che presenteranno insieme i loro ultimi libri. Vignini proporrà I Delitti del Crocifisso (Affiori, 2023), un romanzo dal ritmo serrato, mentre Cherubini parlerà di Diventeremo amiche (Solferino), un’indagine che intreccia cronaca e mistero legata alla figura di Emanuela Orlandi.

Anna Cherubini, nota anche per la sua lunga carriera come sceneggiatrice di celebri serie TV (Vivere, Centovetrine, Elisa di Rivombrosa), si è affermata negli ultimi anni come autrice e collaboratrice editoriale.

Il Festival è promosso dal Comune di Foiano della Chiana, con il sostegno della Regione Toscana, l’organizzazione dell’Ufficio Cultura del Comune e la collaborazione di Officine della Cultura. La direzione artistica è affidata ad Anna Cherubini e Luca Baldini. Tra gli sponsor principali: Coingas Spa, Banca Popolare di Cortona e Unicoop Firenze.

Un’occasione unica per celebrare la cultura e lasciarsi ispirare dai talenti del nostro territorio!

Info e prenotazioni

Officine della Cultura 0575 27961 - 338 8431111