Docu-libro su Gigi Proietti

E’ il primo docu-libro che attraverso le parole dello stesso Gigi Proietti (foto) e di tanti colleghi e amici racconta la sua visione del teatro, della recitazione, dell’arte scenica. C’è grande attesa domani a Spoleto per la presentazione (alle 17 a Palazzo Mauri) del libro di Claudio Pallottini, “Gigi Proietti. Insegnamenti e chiacchiere sul teatro, sull’attore e su altre amenità". In dialogo con l’autore Flavio Insinna, attore e conduttore, allievo di Proietti. "Un libro leggero, divertente e divertito, come il suo protagonista – dice Pallottini – che, con l’ironia, l’aneddoto comico e la risata, ha saputo insegnare a decine e decine di futuri attori e attrici come dire una battuta, come far arrivare al pubblico un pensiero, rendere chiaro un sentimento o efficace una pausa".