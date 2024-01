Diesis Teatrango presenta AuroraInScena 2024

Arezzo, 15 gennaio 2024 – Da giovedi 18 gennaio parte, come ogni anno, la rassegna AuroraInScena, spettacoli dal vivo intorno a varie espressioni artistiche con la direzione di Barbara Petrucci. Il teatro è un contenitore “sacro” in cui le arti si mescolano naturalmente: poesia, musica, canto, pittura, corpo e parola dell’attore raccontano storie ed emozioni, per “riviverle” insieme al pubblico.

Peculiarità di questa edizione la partecipazione di attori/autori. Nella sezione “Poeticaurora” lo scrittore Lorenzo Monticelli presenta il suo ultimo libro, Gianni Picchioni il suo disco autobiografico. Nella sezione teatrale incontriamo la scrittura drammaturgica e l’interpretazione di Carlina Torta tratta dal libro di Chiara Ingrao, gradita ospite della rassegna e la ricerca artistico espressiva, comica e clownesca di Federica Mafucci sul tema della follia. Infine Barbara Petrucci presenta “Opera”, una sperimentazione scenica attraverso un percorso multimediale in cui verrà raccontata la storia straordinaria di un’esperienza artistica ed umana durante il nazismo.

La rassegna si conclude con Roberto Arrigucci e la sua compagnia di amanti del teatro ”La nave dei folli” e l’appuntamento annuale di Diesis Teatrango con “ Squilibri, visioni di teatro sociale”, eventi di ricerca artistica sulla pedagogia delle differenze.

Il 18 gennaio ore 21:30 apre la rassegna lo spettacolo ‘A VARCA CHE CANTA di e con Fabio Pagano

Un giro in barca intorno a tre isole, Procida, Sicilia e Sardegna attraverso le voci di tre formidabili interpreti della cultura popolare Concetta Barra, Rosa Balistreri e Maria Carta. Andremo a rivivere spaccati delle loro intime biografie, costellate da sofferenze, disagi familiari, ma anche da riscatti, gioie, soddisfazioni, ironie. Ad accompagnarci in questo viaggio sarà un uomo, un Caronte benevolo. Suo obbiettivo primario, quello di traghettare da un’isola all’altra le anime degli spettatori con l’intento di fare un omaggio alla presenza divina e mitologica della Donna.

Aurora in scena 2024 Programma

18 gennaio ore 21:30 ‘A VARCA CHE CANTA di e con Fabio Pagano

22 febbraio ore 21:30 ZONA FRANCA di e con Federica Mafucci Regia di André Casaca - Produzione Teatro C’art 10 marzo ore 17:30 IL RESTO E’ SILENZIO dal libro di CHIARA INGRAO Riduzione teatrale di e con CARLINA TORTA con Aldo Gentileschi musiche dal vivo di Silvio Trotta

21 marzo ore 21:30 POETICAURORA LACRIMAE RERUM di LORENZO MONTICELLI

28 marzo ore 21:30 POETICAURORA MONTAGNE di Gianni Picchioni

18 aprile repliche a partire dalle ore 18:00 OPERA Storia di una storia vera con Barbara Petrucci collaborazione musicale Marna Fumarola violino e Hildegard Kuen viola Spettacolo multimediale su prenotazione max 5 spettatori a replica. Repliche: ore 18:00 / 19:00 / 20:00 / 21:00 / 22:00

9 maggio ore 21:30 (Teatro Spontaneo) TERRASAMBA compagnia La Nave dei Folli Testo e regia Roberto Arrigucci

Ingresso libero con tessera Arci