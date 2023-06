Dermatite atopica Condizione cronica

Malattia infiammatoria e pruriginosa della pelle, con predisposizione genetica, l’atopia è causata da allergie a sostanze ambientali, gli allergeni, contro i quali il sistema immunitario ha una reazione esasperata!

Tra gli inquisiti: acari della polvere, fibre di varia origine, muffe, polline, addirittura difetti genetici della barriera cutanea.

Il cane si gratterà e si leccherà compulsivamente, causando l’ingresso di lieviti e batteri. È una condizione cronica, occorrono continue terapie, anche per combattere infezioni secondarie.

Si presenta, per la prima volta, tra 6 mesi e 3 anni a carico di dita, carpo, tarso, muso, interno orecchie, ascelle, perineo, inguine.

Molti animali mostrano, contemporaneamente, dermatite da pulci. La diagnosi si basa sull’esame fisico e i segni clinici, escludendo altre possibili cause. Non esiste test diagnostico specifico e la terapia è multimodale, in quanto ogni paziente è diverso.

Di ultima generazione è l’immunoterapia allergene-specifica, che prevede una serie di iniezioni di allergeni diluiti allo scopo di rendere l’animale meno sensibile.

Non dimenticate che l’atopia non si guarisce, ma va gestita regolarmente!

Elettra Squilloni

Veterinario