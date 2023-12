Decima edizione per la Baita dei sogni. Dal Polo Nord alla Luna

Dal treno che conduce a un mondo magico passando per il Polo Nord, sfiorando la Luna. Benvenuti a "La Baita di Babbo Natale", decima edizione (da oggi a domenica e poi i fine settimana fino al 1° gennaio) a Montecatini. A Pistoia il "Magico mondo di Babbo Natale" a Palazzo Comunale (da domani a domenica e poi i fine settimana di dicembre), il mercatino in piazzetta Spirito Santo (dalle 10 alle 19, fino al 7), il bosco incantato in piazza Spirito Santo (dal venerdì alla domenica) e pattinaggio con la pista in piazza San Francesco.