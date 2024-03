Crollo alla festa, due indagati

Il solaio cede e almeno sessanta persone finiscono nel vuoto in un inferno di polvere e sangue. Tragedia sfiorata alla festa di nozze di due giovani sposi, Paolo Mugnaini di Scandicci e Valeria Ybarra, originaria del Texas, nell’antico convento di Giaccherino, a Pistoia. A due mesi e mezzo da quella era domenica 13 gennaio ci sono due indagati per disastro colposo e lesioni colpose. Sono Roberto Tonti, di Prato, e Aldo Fabbrini, di Agliana, titolari della società Rinascimento Srl, proprietaria dell’immobile, difesi dagli avvocati Andrea Niccolai (per Tonti) e Cecilia Turco (per Fabrini) di Pistoia. Le indagini per disastro colposo, svolte dai carabinieri di Pistoia, sotto la direzione del procuratore Tommaso Coletta, stanno proseguendo. Molto complesse le perizie ingegneristiche che dovranno far luce sullo stato dell’immobile al momento del crollo. E per questo potrebbe essere fissato a breve l’incidente probatorio. In vista di questo passaggio, i legali dei titolari della Rinascimento Srl, hanno chiesto e ottenuto dalla Procura di svolgere un sopralluogo tramite i propri tecnici. Intanto, le ditte di catering e di intrattenimento hanno chiesto il risarcimento danni , per la distruzione del materiale. Si preannuncia, una battaglia legale molto lunga.