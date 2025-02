"Cristianesimo e socialismo alla prova della politca", l'incontro organizzato dalla Fabbrica delle Idee

Arezzo, 19 febbraio 2025 – Appuntamento venerdì 21 febbraio dalle ore 17.30 alle 20 nella Sala della Giustizia della Curia Vescovile di Arezzo per discutere degli atti del convegno "Cristianesimo e socialismo alla prova della politca" Roma settembre 2024. L'incontro organizzato dalla Fabbrica delle Idee sarà presieduto da Mauro Seppia dell'Associazione La Fabbrica delle Idee Arezzo e Luigi Scatizzi Presidente Acli Arezzo. Relatori saranno Gennaro Acquaviva Presidente Fondazione Socialismo ed Emiliano Manfredonia Presidente Nazionale Acli. "Stiamo vivendo, in Italia e nelle democrazie occidentali, un momento di crisi, di perdita di fiducia nella politica e nelle istituzioni. - dice Mauro Seppia - Da una parte si assiste alla caduta della partecipazione nelle consultazioni elettorali, dall’altra ad una crescita dell’attività di volontariato, di solidarietà ed un rinnovato interesse verso i problemi ambientali. In questo quadro di disorientamento, che può mettere a rischio i valori ed i contenuti della democrazia occidentale, la Fondazione Socialismo, con la rivista Mondo Operaio e l’Istituto Sturzo, hanno promosso un incontro sul tema Socialismo e Cristianesimo per contribuire al rilancio della politica: valori che a partire dal 1800 hanno rappresentato le basi della vita democratica europea. Il rapporto fra Socialismo e Cristianesimo è stato a lungo un tema di ricerca nella storia politica. All’inizio del XIX secolo l’atteggiamento dei vertici vaticani era radicalmente negativo verso il socialismo, considerato come la dottrina contraria ai presunti principi della natura umana ( non obbedienza ai superiori; non accettazione delle differenze sociali). Come nel marxismo si irrideva al socialismo dei preti. Verso la metà del secondo secolo, ambienti socialisti persero attenzione verso il messaggio di eguaglianza del cristianesimo ed intellettuali cattolici e protestanti posero attenzione verso le domande di giustizia, di libertà, di eguaglianza dei socialisti. Iniziò un dialogo, una ricerca, un confronto su temi non estranei alla predicazione di Gesù. Su questi temi, sulla necessità di promuovere, con la politica, i veri valori portanti, la Fabbrica delle Idee con le ACLI di Arezzo, hanno promosso questa iniziativa, nella convinzione che il confronto, l’ascolto, il dibattito, la tolleranza, siano alla base della nostra democrazia"